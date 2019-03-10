فرهاد مجیدی حاضر است در جمع از مامور پلیس عذرخواهی کند

سردار ایوب سلیمانی جانشین فرمانده ناجا در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا پلیس قصد شکایت از فردی که به مأمور راهور توهین کرد را دارد یا خیر، گفت: تا به امروز به جمع بندی نرسیده‌ایم که از افرادی که به پلیس توهین کرده‌اند شکایت کنیم؛ البته آقای مجیدی با پلیس تماس گرفتند، عذرخواهی کردند و حتی حاضر هستند در جمع پلیس از آن مأمور راهور عذرخواهی کند و دیگر اصراری بر مواردی که باعث تشویش اذهان عموم شده بود ندارد.

وی افزود: البته باید به دنبال طرح‌هایی باشیم تا از شأن پلیس و آبروی پلیس به ویژه در حین مأموریت صیانت کند.