مصادیق تخلفات تبلیغات انتخاباتی تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده ۶۱ این قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۶۱: الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوها، تأسیسات و اماکن کلیه سازمان‌های عمومی و دستگاه‌های اجرایی وابسته، بیمارستان‌ها، مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و خودروهای دولتی و اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی، صندوق‌های پست، باجه‌های تلفن، پست‌های برق و تلفن و همچنین تابلوها و اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذیحق) در سراسر کشور جرم می‌باشد و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

تبصره یک: مأموران انتظامی مکلف هستند در صورت اطلاع و یا مشاهده تخلف، متخلفان را دستگیر و به مقامات قضائی تحویل دهند.

تبصره دو: نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی و فرعی نامزدها مجاز می‌باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاه‌هایی که جهت نصب بنر اختصاص می‌یابد، با رعایت مساوات مطابق دستورالعملی است که توسط کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی اعلام می‌شود و کمیسیون تبلیغات استان مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع این ماده می‌باشد.

همچنین ماده ۶۲ قانون انتخابات مجلس به شرح زیر اصلاح شد:

هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه اخذ رأی و محیط پیرامون آن توسط شعب امحاء گردد. مسئولیت انجام این امر بر عهده رئیس شعبه و مأموران نیروی انتظامی می‌باشد.

متخلفان از حکم این ماده به جزای نقدی درجه ۶ قانون مجازات اسلامی و محرومیت دائم از عضویت در شعب مزبور محکوم می‌شوند.

تبصره: استفاده از نمادهایی نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رأی توسط اعضای شعبه و یا سایر افراد ممنوع می‌باشد و مسئولان شعب و نیروی انتظامی موظف به رعایت این حکم می‌باشند.