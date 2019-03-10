به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن اکبری در مراسم افتتاحیه اجلاسیه مسئولان انجمن‌های سازمان بسیج هنرمندان کشور که صبح امروز در سالن جلسات کوثر مجتمع ولایت قم برگزار شد، از قم به‌عنوان حرم اهل‌بیت (ع) نام برد و گفت: هر فردی که در این شهر مقدس حضور می‌یابد باید این حضور را غنیمت شمرده و به شیوه مطلوب از آن استفاده کند.

وی با بیان اینکه انسان مخلوقی وابسته به خداوند متعال است، اضافه کرد: اگر انسان به خداوند متعال پناه ببرد مورد توجه بارگاه الهی قرار می‌گیرد اما اگر به جایگاه و مادیات دنیایی خود تکیه کند ذلیل و حقیر خواهد شد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه امام علی‌بن ابیطالب (ع) به نمونه‌هایی از نظم و دقت در آفرینش نظام هستی اشاره کرد و گفت: هنرمند اصلی خداوند متعال است که این جهان بزرگ را به‌خوبی و بدون هیچ ایراد آفریده است و برای رسیدن به قله‌های هنر باید به دامن این هنرمندان بزرگ متوسل باشیم.

وی با تاکید بر اینکه باور کردن قدرت خداوند متعال موجب تبعیت از دستورات الهی می‌شود، تصریح کرد: هنر اصلی انسان زندگی با معرفت است و جایگاه انسان وابسته به شناخت و آگاهی انسان از عالم است چراکه اگر نسبت به این دنیا شناخته لازم را نداشته باشیم به آن وابسته و از خداوند متعال دور خواهیم شد.

اکبری با بیان اینکه انقلاب اسلامی به برکت عنایت الهی به پیروزی رسید، خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) وصل به قدرت الهی بودند به همین علت نه فقط مردم ایران بلکه مردم جهان به فرمایش ایشان توجه می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) همه چیز را متصل به خداوند متعال می‌دانستند، گفت: امیدواریم همانطور که در ابتدای انقلاب اسلامی رزمندگان به میدان آمدند و به تعبیر بنیان‌گذار انقلاب، خرمشهر را خدا آزاد کرد امروز نیز نیروهای مؤمن و انقلابی در گام دوم انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی جدی‌تری داشته باشند تا باز هم خرمشهرهای این انقلاب را خدا آزاد کند.