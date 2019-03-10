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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۴۰

خشم آمریکا از مواضع رسمی مسئولان لبنانی در قبال حزب‌الله

خشم آمریکا از مواضع رسمی مسئولان لبنانی در قبال حزب‌الله

منابع آگاه از خشم و نارضایتی آمریکا از مواضع رسمی مسئولان لبنان در قبال حمایت از حزب‌الله لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الانباء کویت به نقل از منابع دیپلمات گزارش داد که آمریکا از مواضع رسمی لبنان به ویژه مواضع رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشور در قبال حمایت از حزب‌الله ناراضی است.

هم چنین گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که آمریکا از اینکه دولت لبنان با مشارکت نمایندگان حزب‌الله روند مبارزه با فساد را آغاز کرده ناراضی است چرا که همواره حزب‌الله را متهم به داشتن فساد مالی می کرد.

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان به تازگی در سخنرانی خود بر ضرورت مبارزه با فساد در لبنان تاکید کرده بود.

قرار است مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا طی روزهای آتی به لبنان سفر کند.

کد مطلب 4564055

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