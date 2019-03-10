فرمانداران شائبه طرفداری از گروه یا فردی را به جامعه انتقال ندهند

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله حسن بیگی صبح یکشنبه با حضور در نشست منطقه‌ای معاونین و مدیران کل حوزه سیاسی و امنیتی استانداری تهران که در شرق استان تهران برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: اگر ذره‌ای از اعتقادات مسئولان نسبت به مبانی دینی و مذهبی و اصول اسلامی کم شود در انجام وظایف خود دچار مشکل خواهند شد.

حسن بیگی در ادامه افزود: در امورات شهرستانی از ظرفیت احزاب استفاده و تعادل و میانه روی را رعایت کنید و برای حفظ جایگاه فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت، بایستی تمام امورات شهرستانی با هماهنگی فرماندار انجام شود.

وی با بیان اینکه در ایام عید با رصد بازار، معیشت مردم را مدنظر فرمانداران باشد گفت: فرمانداران و بخشداران در خط مقدم مقابله با مشکلات و مسائل هستند و لازم است که فرمانداران علاوه بر کارهای روزمره در هر شهرستان به فراخور ظرفیت‌ها؛ کار شاخصی را انجام دهند.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران رصد فضای انتخاباتی و فعالیت‌های انتخاباتی از ماه‌های گذشته در شهرستان‌ها آغاز شده است بیان داشت: باید طوری عمل کنید که شائبه طرفداری از گروه یا فردی به جامعه متبادر نگردد و مردم به ما به عنوان مجری قانون و برگزار کننده انتخابات اطمینان کنند.

حسن بیگی گفت: فرماندارانی که قصد ورود به انتخابات دارند؛ بایستی قبل از مدت اعلامی وزارت کشور؛ با رعایت قانون استعفا دهند.

وی در خصوص سفرهای نوروزی در استان تهران بیان داشت: فرمانداران باید تمهیدات لازم را داشته و موارد امنیتی و انتظامی شهرستان را گزارش کنند و اعلام می‌کنیم که امنیت استان تهران پایدار است و در عین حال باید از همه ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات مردم باید بهره بگیریم.