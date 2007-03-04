پلیس عراق مشاور وزارت دفاع این کشور را نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم الموسوی سخنگوی وزارت دفاع عراق درگفتگو با خبرگزاری فرانسه بدون اشاره به جزئیات آزادی این دو مقام عراقی گفت : نیروهای مسلح عراق سپهبد ثامرسلطان(التکریتی) را ساعت 7 صبح به وقت محلی و 4 به وقت گرینویچ در محله "حی الجامعه" واقع در حومه بغداد آزاد کردند .



ثامر سلطان که به ثامر التکریتی نیز ملقب است در ارتش صدام خدمت می کرد. وی هم اکنون به عنوان مشاور عبدالقادر جاسم محمد وزیر دفاع عراق انجام وظیفه می کند .



روز گذشته خانواده و مقامات وزارت دفاع عراق اعلام کردند که مردان مسلح ناشناس ثامر التکریتی را درمحله جامعه درغرب بغداد ربودند .



از سویی روز گذشته نیز وزارت کشور عراق اعلام کرد که اجساد 14 مامور پلیسی که توسط گروههای شبه نظامی سنی ربوده شده بودند، در خیابانهای بعقوبه پیدا شدند .

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