احتمال سهمیه بندی خون برای بیمارستان های خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید رضا اسلامی صبح یک شنبه در نشست خبری در محل اداره کل انتقال خون خراسان رضوی اظهار کرد: قراردادی بودن نیمی از پرسنل انتقال خون استان از مشکلات ما بوده و این در حالی است که ما به ۶۰ بیمارستان خون رسانی می‌کنیم و منابع حال حاضر به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای استان نیست.

وی افزود: تمام انرژی ما صرف تأمین به روز خون استان است، برای تأمین خون استان به شدت با مشکل روبه رو هستیم که دلیل آن افزایش تخت‌های بیمارستانی بدون افزایش بودجه این سازمان است.

مدیرکل سازمان انتقال خون خراسان رضوی خاطرنشان کرد: به شدت شرایط ما بحرانی است، مشکلات ما بسیار حساس است که این موضوعات نشان دهنده این است که شرایط مالی سازمان انتقال خون وخیم است.

اسلامی گفت: با بیان اینکه با اجرای طرح تحول سلامت بسیاری از مشکلات حل اما مشکلات انتقال خون حل نشد. در هفته‌های گذشته با وجود تمام مشکلات تلاش کردیم تا استانداردهای اروپایی را کسب کنیم که کسب این موفقیت‌ها را کاملاً مدیون پرسنل خدمت گذار در استان هستیم.

وی با اشاره به حجم صادرات خون اظهار کرد: در سال ۹۶ توانستیم ۷۳ هزار و ۷۹۷ کیسه خون ارسالی به آلمان داشته باشیم که علاوه بر این موضوع موفق شدیم از نظر استاندارد نیز بالاترین استانداردهای اروپایی را کسب کنیم که این عملکرد باعث می‌شود استان ما در حوزه دارو با کمبود رو به رو نشود.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی خاطرنشان کرد: قطعاً اگر وضعیت اینگونه ادامه پیدا کند خون را برای بیمارستان‌ها سهمیه‌ای خواهم کرد چرا که کسی مشکلات ما را گوش نمی‌دهد، ما واقعاً در بحث نیروی انسانی با مشکل رو به رو هستیم، اما باهم هم قسم شده‌ایم کسی با مشکل خون رو به رو نشود.

اسلامی به آمار ۱۱ ماهه این سازمان اشاره و ابراز کرد: بیش از ۱۷۹ هزار مراجعه کننده به پایگاه‌های اهدای خون استان داشته‌ایم که از این تعداد ۱۳۸ هزار ۸۵۷ موفق به اهدای خون شده‌اند که نسبت به سال گذشته ۷ درصد افزایش داشته‌ایم.

وی به ایجاد مجمع خیریه برای اهدای خون بانوان اشاره و عنوان کرد: بر اساس این تفاهم نامه محل و پرسنل را بانوان خیر تهیه می‌کنند و سازمان انتقال خون نیز در زمینه تجهیزات با این افراد همکاری خواهد کرد که این موضوع برای اولین در کشور اتفاق می‌افتد.

اسلامی در خصوص برنامه‌های این اداره در نوروز ۹۸ گفت: بهترین عیدی که مردم می‌توانند به ما بدهند اهدای خون است و در این راستا پویش عیدانه اهدای خون را مدنظر داریم که در سه پایگاه ثابت و یک پایگاه سیار اجرایی خواهد شد.