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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۴۱

به‌صورت ویدئوکنفرانس؛

طرح نسخه‌نویسی الکترونیک در فردیس کلید خورد

طرح نسخه‌نویسی الکترونیک در فردیس کلید خورد

فردیس - فرماندار فردیس از اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک در این شهرستان به‌صورت ویدئوکنفرانس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل اینانلو پیش از ظهر یکشنبه در مراسم طرح نسخه‌نویسی الکترونیک (حذف دفترچه) در نظام سلامت که به‌صورت پایلوت در مطبی در شهر فردیس کلید خورد، گفت: این مراسم به‌صورت هم‌زمان با دیگر شهرهای کشور و به‌صورت ویدئوکنفرانس با حضور وزیر بهداشت برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح در شهرستان فردیس به‌صورت پایلوت انجام شد، اظهار کرد: در بحث سلامت و درمان به پیشرفت‌های خوبی دست‌یافته‌ایم.

فرماندار فردیس بابیان این مطلب که این کار خدمتی نوین در نظام سلامت است، ادامه داد: این خدمت یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در طرح تحول سلامت است.

اینانلو بابیان اینکه حذف فیزیکی نسخه‌نویسی در دفترچه مزایای بسیاری دارد، گفت: با اجرای این طرح مشکلات حوزه نسخه‌نویسی حل می‌شود.

وی در پایان گفت: ازاین‌پس در تمامی مطب‌ها و بیمارستان‌ها از نسخه‌نویسی به‌صورت الکترونیکی استفاده می‌شود.

کد مطلب 4564070

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