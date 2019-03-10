به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل اینانلو پیش از ظهر یکشنبه در مراسم طرح نسخه‌نویسی الکترونیک (حذف دفترچه) در نظام سلامت که به‌صورت پایلوت در مطبی در شهر فردیس کلید خورد، گفت: این مراسم به‌صورت هم‌زمان با دیگر شهرهای کشور و به‌صورت ویدئوکنفرانس با حضور وزیر بهداشت برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح در شهرستان فردیس به‌صورت پایلوت انجام شد، اظهار کرد: در بحث سلامت و درمان به پیشرفت‌های خوبی دست‌یافته‌ایم.

فرماندار فردیس بابیان این مطلب که این کار خدمتی نوین در نظام سلامت است، ادامه داد: این خدمت یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در طرح تحول سلامت است.

اینانلو بابیان اینکه حذف فیزیکی نسخه‌نویسی در دفترچه مزایای بسیاری دارد، گفت: با اجرای این طرح مشکلات حوزه نسخه‌نویسی حل می‌شود.

وی در پایان گفت: ازاین‌پس در تمامی مطب‌ها و بیمارستان‌ها از نسخه‌نویسی به‌صورت الکترونیکی استفاده می‌شود.