ایجاد جلوه‌ بصری در تبدیل استان سمنان به مقصد گردشگری اثرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر ظهر یک‌شنبه در جلسه مشترک ستاد هماهنگی سفرهای نوروزی و شورای راهبردی وضعیت تصادفات استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری ضمن بیان اینکه ایجاد جلوه‌های بصری و اراده خدمات مطلوب در تبدیل استان از معبر به مقصد گردشگری اثرگذار است، ابراز داشت: زیباسازی چهره شهرها توسط شهرداران، با استفاده از مشاورهای متخصص در این حوزه در دستور کار قرارگیرد تا افزایش روحیه نشاط و شادابی در بین شهروندان و مسافران را به همراه داشته باشد.

وی ضمن بیان اینکه تهیه کلیپ‌های کوتاه برای معرفی جاذبه و توانمندی‌های استان باید در دستور کار قرار گیرد، اضافه کرد: با توجه به رشد تکنولوژی این مهم می‌طلبد تا با بهره‌گیری از علوم جدید و کنار زدن روش‌های قدیمی مخاطب را به سمت استان سمنان جذب کرد.

استاندار سمنان بابیان اینکه دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد اجرایی خدمات سفر می‌بایست در عمل به تعهدات و وظایف خود اهتمام ورزند، ابراز داشت: فرمانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت، طی ایام نوروز ۹۸ باید با حضور در منطقه تحت مدیریت خود، نسبت به ارائه خدمات مطلوب به مسافران نظارت داشته باشند.

آشناگر بابیان اینکه فرمانداران به دلیل مسافرت و خالی شدن خانه‌ها باید در تأمین امنیت شهر تلاش کنند، تصریح کرد: هلال احمر، میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، پلیس‌راه، علوم پزشکی و خدمات درمانی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و … می‌بایست به صورت فعال و مستمر طی ایام نوروز در استان حضور داشته باشند.

وی بابیان اینکه مسافران به عنوان میهمانان نوروزی استان سمنان قلمداد می‌شوند که می‌بایست مسئولان برای ارائه خدمات مطلوب و مناسب به این مهمانان تلاش کنند، افزود: باید کوشید تا با ارائه خدمات مطلوب و اقدامات اجرایی مناسب، میزبان خوبی برای هموطنان عزیز باشیم.