افزایش قیمت در واحدهای خدماتی استان سمنان ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمال پیش از ظهر یک‌شنبه در جلسه مشترک ستاد هماهنگی سفرهای نوروزی و شورای راهبردی وضعیت تصادفات سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری ضمن بیان اینکه طبق ابلاغیه معاون رئیس جمهور، هرگونه افزایش قیمت در مجموعه‌های خدماتی، رفاهی و اسکان طی نوروز ۹۸ ممنوع است، ابراز داشت: این قانون مشمول استان سمنان نیز می‌شود و با واحدهایی که از آن تخلف کنند قطعاً برخورد خواهد شد.

وی بابیان اینکه نظارت بر قیمت‌گذاری واحدهای خدماتی و رفاهی در ایام عید تشدید می‌شود، اضافه کرد: این اقدام در راستای تکریم مردم صورت می‌گیرد و از مسافران نیز تقاضا داریم هر گونه موارد تخلف را در حوزه گردشگری اطلاع دهند تا مورد رسیدگی واقع شود.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان بابیان اینکه ایام عید فرصت خوبی برای معرفی استان به عنوان مقصد گردشگری است، ابراز داشت: طی جلساتی با فعالان بخش خصوصی در حوزه گردشگری، راهنماهای تورهای گردشگری، روابط عمومی کمیته‌های ستاد اجرایی خدمات سفر و جامعه هتلداران هماهنگی بیشتر برای ارائه خدمات مطلوب‌تر انجام‌شده است.

جمال در ادامه تصریح کرد: با توجه به پیشرفت فناوری و تکنولوژی‌های روز دنیا، در استان سمنان نیز ساخت کلیپ‌های کوتاه ویدئویی، استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و تولیدات دیجیتالی به عنوان جایگزین بروشور، در دستور کار قرارگرفته است.

وی اضافه کرد: خوشبختانه در حوزه گردشگری نگاه مسئولان استان سمنان به تعریف مقاصد گردشگری است اما این به تنهایی کافی نیست و می‌بایست علاوه بر میراث فرهنگی سایر نهادها نیز برای تحقق این شعار تلاش و برنامه‌های خود را در این راستا ارائه دهند.