تاج: می خواهیم سازمان اقتصادی فوتبال کشور را تشکیل دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در مجمع عادی فدراسیون فوتبال گفت: از حضور وزیر ورزش معاون وزیر و اعضای مجمع عمومی فدراسیون تشکر می‌کنم. بسیاری از اتفاقات فوتبال حاصل زحمت مدیران زحمتکش است. در سال‌های گذشته رسم این بود که رئیس فدراسیون گزارش می‌داد اما رؤسای کمیته‌ها چیزی برای ما نگذاشتند. فقط گزارش کمیته تعیین وضعیت را نداشتیم که در این کمیته هم اتفاقات خوبی رخ داده است. این کمیته فعالیت بسیار خوبی داشت و با توجه به قوانین سخت و محکم AFC که برای باشگاه‌های ما اتخاذ کرده، با فعالیت خوب باشگاه‌ها و وزیر ورزش و جوانان، امسال استقلال، پرسپولیس، ذوب آهن و تراکتورسازی مجوز حرفه‌ای گرفتند.

وی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر وضع باشگاه‌ها نسبت به گذشته بسیار خوب است. بدهی انباشته بسیار زیادی بود که برخی ثبت نشده بود و مدارک کافی وجود نداشت. الان وضعیت باشگاه‌ها پایدار و رو به توسعه است. ما مشکلاتی در حوزه درآمدزایی داریم که تلاش کردیم امروز از مجمع درباره فعالیت سازمان اقتصادی مجوز بگیریم. روی این سازمان کار شده است. هیأت رئیسه فعالیت این سازمان را تصویب کرده است. پخش مسائل تبلیغات محیطی، پیراهن و توپ به سازمان اقتصادی واگذار می‌شود. این سازمان باید با شیوه‌های رایج، امور را پیش ببرد و بتواند پول فوتبال را تأمین کند که این یکی از ویژگی‌های مثبت است که باید انجام شود.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به انتخاب این فدراسیون به عنوان برترین فدراسیون در سال ۲۰۱۷ و دومین فدراسیون در سال ۲۰۱۸ از نظر AFC گفت: این عنوان بین ایران، کره جنوبی و ژاپن دست به دست می‌شود. از طرفی تیم ملی از رده ۳۴ دنیا به رده ۲۲ دنیا صعود کرده است. از سال ۲۰۱۶ هم بهترین تیم آسیا هستیم. در رنکینگ جهانی فوتسال سوم هستیم و در فوتبال ساحلی در رده دوم جهان و اول آسیا و همچنین در فوتسال بانوان در رده نخست آسیا جای داریم.

تاج با بیان اینکه فوتسال بعد از فوتبال بیشترین تماشاگر را دارد، گفت: فوتسال تماشاگران بسیار زیادی دارد و کار خودش را ادامه می‌دهد. ۱۷ کرسی بین‌المللی داریم که نسبت به قبل یک کرسی بیشتر است. الان در بخش داوری به دنبال استفاده از سیستم کمک داور ویدئویی هستیم. با آقای سلطانی‌فر و داورزنی صحبت کردیم. این سیستم از نظر سخت افزاری تهیه شده است. آقای فغانی که مورد تمجید آقای کولینا هم بود، این سیستم را آموزش دیده است. دنبال گرفتن مجوز از فیفا هستیم. با این سیستم اشتباهات را به حداقل می‌رسانیم.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره آخرین وضعیت پروژه‌های مالی فیفا در ایران، گفت: احداث چمن مصنوعی را تکمیل کردیم که نزدیک به ۶۰۰ میلیون از فیفا گرفتیم. این پروژه در مهرماه ۹۷ تکمیل شد و یک چمن مصنوعی بسیار استاندارد داریم. در آسیا فقط چند کشور این چمن مصنوعی را دارند. در بخش گمرک، با کمک وزیر ورزش توانستیم با هزینه کمتری تجهیزات را ترخیص کنیم. امسال زمین چمن شماره دو مرکز ملی فوتبال را هم افتتاح کردیم. کی‌روش همیشه نسبت به این موضوع انتقاد داشت. البته خود او یک جلسه بیشتر در این زمین تمرین نکرد. حدود یک میلیون دلار از فیفا گرفتیم.

وی در پایان گفت: به دنبال ساختن خوابگاهی برای تیم‌های ملی بانوان هستیم..