مدیران در سال۹۸ با ابتکارات بدیع بسترساز اشتغال استان تهران باشند

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی پیش از ظهر یکشنبه در بیست و پنجمین جلسه رفع موانع سرمایه گذاری طی سخنانی اظهار داشت: در شرایطی قرار داریم که باید با تکیه بر همه توانمندی‌های داخلی از این شرایط عبور کنیم.

محسنی بندپی گفت: سالانه حدود ۱ میلیون نفر وارذ بازار کار می‌شوند و اگر نتوانیم برای این جمعیت برنامه ریزی کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد



وی با بیان اینکه باید با رعایت قانون ضوابط بستر ساز سرمایه گذاری باشیم و حامی سرمایه گذاران باشیم افزود: برای برون رفت از بحران اقتصادی چاره‌ای جز ایجاد اشتغال نداریم.



استاندار تهران با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال زمینه ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی است بیان داشت: امیدوارم در سال جدید مدیران با دیدگاهی جدید و ابتکاراتی بدیع بسترساز اشتغال در استان تهران باشند.