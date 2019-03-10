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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۴۸

استاندار تهران:

مدیران در سال۹۸ با ابتکارات بدیع بسترساز اشتغال استان تهران باشند

مدیران در سال۹۸ با ابتکارات بدیع بسترساز اشتغال استان تهران باشند

تهران- استاندار تهران گفت: مدیران در سال۹۸ با ابتکارات بدیع بسترساز اشتغال استان تهران باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی پیش از ظهر یکشنبه در بیست و پنجمین جلسه رفع موانع سرمایه گذاری طی سخنانی اظهار داشت: در شرایطی قرار داریم که باید با تکیه بر همه توانمندی‌های داخلی از این شرایط عبور کنیم.

محسنی بندپی گفت: سالانه حدود ۱ میلیون نفر وارذ بازار کار می‌شوند و اگر نتوانیم برای این جمعیت برنامه ریزی کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد

وی با بیان اینکه باید با رعایت قانون ضوابط بستر ساز سرمایه گذاری باشیم و حامی سرمایه گذاران باشیم افزود: برای برون رفت از بحران اقتصادی چاره‌ای جز ایجاد اشتغال نداریم.

استاندار تهران با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال زمینه ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی است بیان داشت: امیدوارم در سال جدید مدیران با دیدگاهی جدید و ابتکاراتی بدیع بسترساز اشتغال در استان تهران باشند.

کد مطلب 4564081

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