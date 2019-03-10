مخالف مجاز شدن مصرف «کانابیس» هستیم

سردار مسعود زاهدیان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در نشست خبری فرماندهان انتظامی که صبح امروز برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر حذف کانابیس از جدول چهارم مواد مخدر گفت: حذف حشیش از جدول چهارم مواد مخدر یکی از موضوعاتی است که در جلسه CNV قرار داده شده است و در جلسه‌ای که در مسکو برگزار شد مواضع آن در نظر گرفته و تصمیم بر این شد که حشیش از جدول چهارم مواد مخدر حذف شود.



وی افزود: کشورهای دیگر مشکلی با مصرف حشیش ندارند حتی بعضی از این کشورها علاقه مند به خرید و فروش حشیش در حجم بالا هستند اما ما بر اساس شرایط کشورمان با این موضوع مخالفت داریم و صلاح نمی‌دانیم مصرف این ماده در کشور مجاز باشد.



سردار زاهدیان اظهار کرد: در جلسه‌ای که قرار است در آینده در وین برگزار شود ایران و مسکو با خرید و فروش و مصرف آزادانه این ماده مخالفت خواهند کرد.