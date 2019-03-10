  1. استانها
  2. همدان
۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۱۵

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد:

ثبت ۴۱۴ تماس تلفنی مزاحم با مرکز ۱۲۵ همدان طی یک روز

ثبت ۴۱۴ تماس تلفنی مزاحم با مرکز ۱۲۵ همدان طی یک روز

همدان - رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: طی روز گذشته ۴۱۴ تماس تلفنی مزاحم با مرکز ۱۲۵ همدان برقرار شده است.

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت در ۲ عملیات اطفای حریق و ۲ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در روز گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۴۷۵ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته‌اند، گفت: از این تعداد تماس ۴ مورد منجر به عملیات شده، ۷ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۵۰ تماس اشتباه بوده و متأسفانه ۴۱۴ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۲ مورد آتش سوزی شامل حریق منزل در بلوار رنجبران و حریق قهوه خانه در جاده حیدره بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان اضافه کرد: همچنین ۲ مورد عملیات امداد و نجات شامل ۲ مورد نجات حیوانات در بلوار ارم و خضر توسط آتش نشانان به انجام رسید.

کد مطلب 4564084

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها