ثبت ۴۱۴ تماس تلفنی مزاحم با مرکز ۱۲۵ همدان طی یک روز

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت در ۲ عملیات اطفای حریق و ۲ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در روز گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۴۷۵ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته‌اند، گفت: از این تعداد تماس ۴ مورد منجر به عملیات شده، ۷ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۵۰ تماس اشتباه بوده و متأسفانه ۴۱۴ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۲ مورد آتش سوزی شامل حریق منزل در بلوار رنجبران و حریق قهوه خانه در جاده حیدره بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان اضافه کرد: همچنین ۲ مورد عملیات امداد و نجات شامل ۲ مورد نجات حیوانات در بلوار ارم و خضر توسط آتش نشانان به انجام رسید.