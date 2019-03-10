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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۵۹

با حضور مردم و مسئولان؛

۲ شهید گمنام دفاع مقدس در رشت تشییع و به خاک سپرده شدند

۲ شهید گمنام دفاع مقدس در رشت تشییع و به خاک سپرده شدند

رشت- دو شهید گمنام سال های دفاع مقدس امروز با حضور مردم و مسئولان گیلانی در رشت تشییع و به خاک سپرده شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه با مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر ۲ شهید گمنام ۱۷ و ۱۸ ساله دوران دفاع مقدس با حضور جمع زیادی از مردم مؤمن و شهید پرور و مسئولان گیلان از مقابل سپاه ناحیه مرکزی رشت برگزار شد.

این دو شهید در عملیات‌های مسلم بن عقیل در منطقه سومار و ایذایی والفجر هشت در منطقه بوارین عراق به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

این شهدا پس از تشییع بر دستان مردم ولایی استان گیلان در محوطه حوزه علمیه حضرت امیرالمؤمنین رشت به خاک سپرده شدند.

گفتنی است مراسم وداع با این دو شهید گمنام دفاع مقدس شب گذشته در گلزار شهدای رشت با حضور آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و مردم شهیدپرور و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد.

کد مطلب 4564099

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