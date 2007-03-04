به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ایرج ندیمی نماینده لاهیجان که به عنوان نخستین ناطق مخالف لایحه بودجه در نشست علنی صبح امروز سخن می گفت، اظهار داشت: روش بودجه ریزی دولت نهم ناکارآمد است و در واقع جمع و تفریق های عادی است که همه آن را بلدند اما بودجه سالانه باید مطابق با سند چشم انداز 20 ساله و قانون برنامه های پنج ساله توسعه تنظیم و تدوین شود.

وی تداوم وابستگی بودجه نفت و ناتوانی در رفع فاصله میان فقیر و ثروتمند و عدم شفافیت را از جمله نقاط ضعف بودجه دانست و تاکید کرد: با بودجه ای که نتوانسته قیمت واقعی نفت را تعیین نماید و محاسبه نرخ دلار در آن قابل تشکیک است، نمی توان به قدرت اول منطقه تبدیل شد.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس هفتم با اشاره به تلاش های استکبار برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و لزوم در نظر گرفتن ابزار مقابله با توطئه های دشمان در لایحه بودجه متذکرشد: با این لایحه نمی توان به جنگ تحریم احتمالی رفت.

ندیمی در پایان بر لزوم تصویب بودجه ای شفاف و کارآمد و پاسخگو و همه جانبه برای کشور تاکید کرد.

حسین سبحانی نیا عضو هیات رئیسه مجلس هفتم نیز در مخالفت با بودجه 86 ، از کاهش بودجه فرهنگی کشور انتقاد کرد و گفت که با لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت نهم برای سال آینده دستیابی به اهداف کمی و کیفی سند چشم انداز 20 ساله و قانون برنامه بسیار دشوار است.

نماینده نیشابور اظهار داشت: در بودجه های سالانه به ویژه لایحه بودجه 86 کل کشور ، بودجه مربوط به حوزه فرهنگی مورد بی مهری و کم لطفی قرار گرفته و انتظار می رفت در شرایطی که ایران در جنگ رسانهای بسر می برد، بودجه فرهنگی موردتوجه جدی تر قرار گیرد.

این نماینده روحانی با اشاره به تعدد سازمان ها و مجامع فرهنگی و دینی و بودجه مورد نیاز هر یک از آنها، متذکر شد: متاسفانه در لایحه بودجه نسبت اعتبارات فرهنگی به اعتبارات کل کشور 6/3 درصد در نظر گرفته شده که برای این امر مهم کفایت نمی کند.

سید محسن یحیوی نماینده بروجرد دیگر نماینده مخالف لایحه بودجه بود که از عدم توجه به ایثارگران و جانبازان درلایحه مذکور، به عنوان نقطه سیاه آن یاد کرد و خواستار بازگشت لایحه بودجه به دولت برای اولویت بندی شد.

این عضو ارشد کمیسیون انرژی گفت: لایحه بودجه از نظر اولویت بندی دارای نقاط سیاه و خاکستری است که موجب نارسایی می شود ولی دولت و حتی کمیسیون تلفیق مجلس به آنها بی توجه کرد.

یحیوی عدم رسدگی به ایثارگران و خانواده های آنها را از نقاط تاریک موجود در لایحه مذکور دانست و گفت: اگر امروز در امنیت و عافیت و آرامش به سر می بریم مرهون خون و تلاش ایثارگران عزیز در دوران 8 سال حماسه هستیم ولی با وجود تصویب لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران در قوه مقننه، اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده است.

وی با اشاره به اظهارات مسئولان امر جهت مبنی بر فقدان اعتبار کافی و لازم برای خدمات رسانی مطلوب به ایثارگران ، متذکر شد: هنر بودجه نویسی در اولویت بندی کردن هزینه هاست و می توان به جای نادیده گرفته بخش عظیمی از جامعه، ارقام بخش ها را کاهش داده و به تناسب اختصاص داد.