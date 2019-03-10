پیکر مطهر ۲ شهید گمنام در مرکز لرستان تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز یکشنبه پیکر مطهر دو شهید گمنام با حضور پرشور مردم ولایی و شهیدپرور خرم آباد، نماینده ولی فقیه در لرستان، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، فرماندهان انتظامی و روحانیون، تشییع شد.

آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان بر پیکر مطهر این دو شهید گمنام نماز خواند و سپس پیکر این شهدا از محل مصلای الغدیر خرم آباد به سمت مجتمع کمالوند دانشگاه علوم پزشکی لرستان تشییع شد.

یکی از این شهدای گمنام ۲۱ سال سن دارد که محل شهادت او منطقه «شرهانی» بوده و در عملیات محرم در سال ۶۱ مفقودالاثر شده است. همچنین شهید دیگر که ۲۵ سال سن دارد در منطقه «جزیره بوارین» و در عملیات والفجر هشت در سال ۶۴ مفقودالاثر شده است.

شهدا هر بار روح تازه‌ای به کالبد جامعه می‌بخشند

نماینده ولی فقیه در لرستان در مراسم تشییع پیکر این شهدای گمنام در سخنانی با اشاره به اینکه حضور این دو شهید که پیام‌آور عزت و عظمت هستند طراوت خاصی به شهر بخشیده است، اظهار داشت: شهدا هر بار روح تازه‌ای به کالبد جامعه می‌بخشند و جامعه را زنده می‌کنند.

آیت الله سید احمد میرعمادی با بیان اینکه وجود شهید مایه حیات جامعه و عظمت کشور است، تصریح کرد: ملتی که به شهدا اقتدا کنند قطعاً جاودانه می‌ماند؛ چراکه شهدا جاودانه هستند.

شهر خرم‌آباد با وجود این دو شهید گمنام نورانی شده است

وی با تاکید بر اینکه اگر امروز اقتداری هست به برکت رشادت شهیدان والامقام است، یادآور شد: شهر خرم‌آباد با وجود این دو شهید گمنام نورانی شده است.

بر اساس این گزارش، شب گذشته نیز محفل شبی با شهدا در محل مسجد الغدیر ستاد دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد.