۱۴ دلال گوشت در استان البرز دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر مختاری با اشاره به استقرار بازرسان مقیم در محل نمایشگاه بهاره اصناف استان، اظهار کرد: نحوه توزیع گوشت مورد نظارت دقیق قرار می‌گیرد و متأسفانه تاکنون ۱۴ نفر دلال گوشت دستگیر شده اند.

وی در ادامه گفت: یکی از این افراد دستگیرشده که عامل توزیع گوشت در نمایشگاه بوده که با هدایت شدگان در صف‌های مردمی اقدام به جمع آوری گوشتها جهت توزیع خارج از شبکه می کرده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز گفت: با هوشیاری بازرسان مقیم و قضات تعزیرات حکومتی شخص مورد نظر دستگیر و به بازداشتگاه اعزام شد که پس از دو روز حبس با قرار ۱۰ میلیارد ریالی آزاد تا پرونده وی رسیدگی شود.

مختاری افزود: استقرار قضات تعزیرات حکومتی استان البرز در نمایشگاه و برخورد با دلالان گوشت تا پایان طرح ادامه دارد.