برگزاری مسابقه «ایده های شهروندی» در سطح مدارس قزوین

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقه «ایده های شهروندی» در قالب جشنواره بزرگ شهروندی در ۲۸ مدرسه در مقطع راهنمایی و دبیرستان و مراکز آموزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری برگزار شد.

وی «ایجاد بستر لازم برای مشارکت داوطلبانه شهروندان به ویژه نوجوانان در اداره بهتر شهر»، «استفاده از نظرات شهروندان و جلب مشارکت آنان در توسعه و پویایی شهر قزوین» و «تقویت حس تعلق خاطر شهروندان بر توسعه پایدار محلات شهری» را از جمله اهداف برگزاری مسابقه ایده‌های شهروندی برشمرد.

این مسئول اضافه کرد: «اگر شهردار قزوین بودید چه اقداماتی انجام می‌دادید؟» و «به نظر شما مهمترین معضل و آسیب شهر قزوین چیست؟» سووالاتی است که دانش آموزان و شهروندان باید به آنان پاسخ دهند.

درافشانی افزود: «ایده شما در رابطه با جمع آوری زباله»، «ایده شما برای کاهش ترافیک در سطح شهر»، «ایده شما برای تشویق مردم برای استفاده از دوچرخه»، «ایده شما برای توسعه سبز و کاهش مصرف آب در پارک ها»، «ایده شما برای جلوگیری از تخریب اموال شهری» و «ایده شما برای ساماندهی دست فروشان» سووالاتی است که در بخش ایده و خلاقیت از مخاطبین پرسیده شده است.

وی خاطرنشان کرد: پنج هزار برگه سوال مسابقه شهروند مینودری در میان دانش آموزان و هنرجویان مراکز آموزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین توزیع شده است، پس از بررسی، به بهترین ایده‌ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.