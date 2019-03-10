به گزارش خبرنگار مهر، برنامه زنده «پرونده» هر یکشنبه ساعت ۱۴:۳۰ با موضوع مشاوره حقوقی و با حضور وکلا و قضات دادگستری که به سوالات شنوندگان در زمینه مسائل حقوقی و قضائی پاسخ می‌دهند.

برنامه این هفته با حضور فتاح ملکی قاضی دادگستری و رئیس دادگستری گرمسار به پرسش‌های شنوندگان برنامه درباره مجازات‌های جایگزین حبس پاسخ می‌دهد.

مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.

علاقه مندان رادیو فرهنگ هر هفته یکشنبه ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۱۵ از طریق شماره تماس :۲۲۰۴۰۰۸۵ و شماره پیامک ۳۰۰۰۰۵۵۸ می‌توانند با این برنامه در ارتباط باشند.

«پرونده» در گروه جامعه رادیو فرهنگ به تهیه کنندگی پرویز جمالی و با اجرای حامد عباسی و کارشناسی مازیار قاسمی گودرزی تولید و پخش می‌شود.

رادیو فرهنگ را روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگا هرتز بشنوید.