تولید فیلم کوتاه «عکس سه نفره» به همت حوزه هنری البرز

محمد سجاد احسان فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فیلم کوتاه عکس سه‌نفره به کارگردانی مهدی فراهانی‌راد و تهیه‌کنندگی حوزه هنری البرز زمستان سال جاری تولیدشده است.

وی اضافه کرد: این فیلم که عوامل آن همگی از هنرمندان استان البرز هستند با موضوع کودک و خانواده و نگاهی نو به رویکرد کودکان نسبت به موقعیت‌های پرتنش در روابط والدین می‌پردازد.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان البرز همچنین افزود: تولید این فیلم کوتاه در راستای حمایت حوزه هنری البرز از هنرمندان و فیلم‌سازان جوان و متعهد استان صورت گرفته است.