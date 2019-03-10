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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۱۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

تولید فیلم کوتاه «عکس سه نفره» به همت حوزه هنری البرز

تولید فیلم کوتاه «عکس سه نفره» به همت حوزه هنری البرز

کرج - مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان البرز از ساخت فیلم کوتاه «عکس سه‌نفره» به کارگردانی مهدی فراهانی‌راد و تهیه‌کنندگی حوزه هنری البرز خبر داد.

محمد سجاد احسان فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فیلم کوتاه عکس سه‌نفره به کارگردانی مهدی فراهانی‌راد و تهیه‌کنندگی حوزه هنری البرز زمستان سال جاری تولیدشده است.

وی اضافه کرد: این فیلم که عوامل آن همگی از هنرمندان استان البرز هستند با موضوع کودک و خانواده و نگاهی نو به رویکرد کودکان نسبت به موقعیت‌های پرتنش در روابط والدین می‌پردازد.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان البرز همچنین افزود: تولید این فیلم کوتاه در راستای حمایت حوزه هنری البرز از هنرمندان و فیلم‌سازان جوان و متعهد استان صورت گرفته است.

کد مطلب 4564121

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