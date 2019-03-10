آغاز پروژه آموزش کاهش استرس در دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه کارگروه آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد با هدف هم اندیشی برای رفع مشکلات و موانع برنامه‌های پیشگیری آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد با حضور معاونان اجتماعی فرهنگی، دانشجویی، مدیر مؤلفه‌های مؤثر بر سلامت دانشگاه، عضو مرکز ملی مطالعات اعتیاد و رئیس بازرسی دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل شد.

در این جلسه دکتر عبدالرحمن رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: دبیرخانه کارگروه آسیب‌های اجتماعی را ایجاد کردیم. ما باید از عرصه توجه به پرسنل و دانشجویان داخل دانشگاه فراتر برویم زیرا مادر آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد است.

وی افزود: منشأ همسر آزاری، طلاق، فرزند آزاری و سرقت‌ها، اعتیاد است که با کاهش آن بسیاری از آسیب‌های اجتماعی رفع خواهد شد.

معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن تأکید بر نقش متخصصان سلامت روان گفت: پروژه آموزش کاهش استرس و سلامت روان در داخل دانشگاه‌ها توسط گروه سلامت و روان را شروع خواهیم کرد.

دکتر نرجس توکلی کیا مسئول دبیرخانه آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد وظایف این دبیرخانه و اهمیت و ضرورت مداخلات آن در سطح دانشگاه و منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران توضیحاتی داد و گفت: وزارت بهداشت در طرح تقسیم کار ملی به‌عنوان مجری اصلی سه آسیب اجتماعی یعنی اختلالات روانی و رفتارهای پرخطر، مسائل اجتماعی و فرهنگی محیط‌های دانشگاهی و کارگروه تخصصی اچ آی وی (ایدز) در نظر گرفته شد.

وی گفت: همچنین در سایر آسیب‌های اجتماعی دیگر نظیر اعتیاد، طلاق، زندانیان و خانواده‌های زندانیان، حاشیه‌نشینی و بافت‌های فرسوده به‌عنوان دستگاه همکار حضور دارد.

توکلی کیا افزود: با شروع طرح تقسیم‌کار ملی نقش و جایگاه دبیرخانه کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد پررنگ‌تر شد، در این خصوص برای همکاری و هماهنگی درون و بین دستگاه‌های مختلف کشور جلسه‌های ستاد کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برگزار می‌شود.

مسئول دبیرخانه آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: وظایف عمده کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد دانشگاه طبق اسناد بالادستی عبارتند از: ارزیابی وضعیت و تعیین اولویت‌های محدوده تحت پوشش دانشگاه از نظر آسیب‌های اجتماعی شایع در منطقه تحت پوشش، سیاستگذاری منطقه‌ای در راستای ارتقا سلامت روانی و اجتماعی و کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و پیشنهاد مداخلات مؤثر و بومی در راستای ارتقا سلامت روانی و اجتماعی.

وی گفت: کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، همکاری و هماهنگ‌سازی برنامه‌ها، فعالیت‌ها و اقدامات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی با سایر دستگاه‌های استان تهران و شهرستان‌های ری و اسلامشهر در حیطه آسیب‌های اجتماعی، پایش و ارزشیابی برنامه‌های اجرایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه‌های آسیب اجتماعی، مستندسازی و ارائه گزارش بهره‌وری و عملکرد برنامه‌های جاری در حوزه‌های آسیب اجتماعی است.

توکلی کیا ادامه داد: کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام اقدامات زیر را بر عهده دارد که شامل: شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌ها و منابع بومی منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران به‌منظور بررسی و مداخله در آسیب‌های اجتماعی، اجرای برنامه‌های ابلاغ‌شده از دبیرخانه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت و کارگروه‌های تخصصی آن، تشکیل کمیته‌های کارشناسی و تخصصی حسب ضرورت است.

وی گفت: تدوین و فراخوان اولویت‌های پژوهشی در زمینه آسیب‌های اجتماعی منطقه‌ای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران، حمایت‌طلبی و پیگیری فعال اقدامات مرتبط با سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها از دیگر اقدامات دانشگاه است.

دکتر سید محمدهادی موسوی مدیر دفتر بازرسی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: دبیرستان محیط بسته‌ای است و دانشجویان تازه وارد به محیط بازی مانند دانشگاه نباید هویتشان تغییر کند. در نتیجه آموزش‌های لازم باید قبل از ورود به دانشگاه انجام شود و این امر در مورد کارکنان هم همینطور است.

دکتر فرزین حلب چی معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: شیوه نامه و موضوع آسیب‌های اجتماعی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام می‌شود و ۱۰ درصد جامعه تحت پوشش در خود دانشگاه مدنظر است.