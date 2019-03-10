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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۲۹

در جلسه مشترک عنوان شد؛

آغاز پروژه آموزش کاهش استرس در دانشگاه علوم پزشکی تهران

آغاز پروژه آموزش کاهش استرس در دانشگاه علوم پزشکی تهران

معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران از آغاز پروژه آموزش کاهش استرس و سلامت روان در دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه کارگروه آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد با هدف هم اندیشی برای رفع مشکلات و موانع برنامه‌های پیشگیری آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد با حضور معاونان اجتماعی فرهنگی، دانشجویی، مدیر مؤلفه‌های مؤثر بر سلامت دانشگاه، عضو مرکز ملی مطالعات اعتیاد و رئیس بازرسی دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل شد.

در این جلسه دکتر عبدالرحمن رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: دبیرخانه کارگروه آسیب‌های اجتماعی را ایجاد کردیم. ما باید از عرصه توجه به پرسنل و دانشجویان داخل دانشگاه فراتر برویم زیرا مادر آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد است.

وی افزود: منشأ همسر آزاری، طلاق، فرزند آزاری و سرقت‌ها، اعتیاد است که با کاهش آن بسیاری از آسیب‌های اجتماعی رفع خواهد شد.

معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن تأکید بر نقش متخصصان سلامت روان گفت: پروژه آموزش کاهش استرس و سلامت روان در داخل دانشگاه‌ها توسط گروه سلامت و روان را شروع خواهیم کرد.

دکتر نرجس توکلی کیا مسئول دبیرخانه آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد وظایف این دبیرخانه و اهمیت و ضرورت مداخلات آن در سطح دانشگاه و منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران توضیحاتی داد و گفت: وزارت بهداشت در طرح تقسیم کار ملی به‌عنوان مجری اصلی سه آسیب اجتماعی یعنی اختلالات روانی و رفتارهای پرخطر، مسائل اجتماعی و فرهنگی محیط‌های دانشگاهی و کارگروه تخصصی اچ آی وی (ایدز) در نظر گرفته شد.

وی گفت: همچنین در سایر آسیب‌های اجتماعی دیگر نظیر اعتیاد، طلاق، زندانیان و خانواده‌های زندانیان، حاشیه‌نشینی و بافت‌های فرسوده به‌عنوان دستگاه همکار حضور دارد.

توکلی کیا افزود: با شروع طرح تقسیم‌کار ملی نقش و جایگاه دبیرخانه کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد پررنگ‌تر شد، در این خصوص برای همکاری و هماهنگی درون و بین دستگاه‌های مختلف کشور جلسه‌های ستاد کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برگزار می‌شود.

مسئول دبیرخانه آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: وظایف عمده کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد دانشگاه طبق اسناد بالادستی عبارتند از: ارزیابی وضعیت و تعیین اولویت‌های محدوده تحت پوشش دانشگاه از نظر آسیب‌های اجتماعی شایع در منطقه تحت پوشش، سیاستگذاری منطقه‌ای در راستای ارتقا سلامت روانی و اجتماعی و کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و پیشنهاد مداخلات مؤثر و بومی در راستای ارتقا سلامت روانی و اجتماعی.

وی گفت: کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، همکاری و هماهنگ‌سازی برنامه‌ها، فعالیت‌ها و اقدامات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی با سایر دستگاه‌های استان تهران و شهرستان‌های ری و اسلامشهر در حیطه آسیب‌های اجتماعی، پایش و ارزشیابی برنامه‌های اجرایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه‌های آسیب اجتماعی، مستندسازی و ارائه گزارش بهره‌وری و عملکرد برنامه‌های جاری در حوزه‌های آسیب اجتماعی است.

توکلی کیا ادامه داد: کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام اقدامات زیر را بر عهده دارد که شامل: شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌ها و منابع بومی منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران به‌منظور بررسی و مداخله در آسیب‌های اجتماعی، اجرای برنامه‌های ابلاغ‌شده از دبیرخانه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت و کارگروه‌های تخصصی آن، تشکیل کمیته‌های کارشناسی و تخصصی حسب ضرورت است.

وی گفت: تدوین و فراخوان اولویت‌های پژوهشی در زمینه آسیب‌های اجتماعی منطقه‌ای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران، حمایت‌طلبی و پیگیری فعال اقدامات مرتبط با سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها از دیگر اقدامات دانشگاه است.

دکتر سید محمدهادی موسوی مدیر دفتر بازرسی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: دبیرستان محیط بسته‌ای است و دانشجویان تازه وارد به محیط بازی مانند دانشگاه نباید هویتشان تغییر کند. در نتیجه آموزش‌های لازم باید قبل از ورود به دانشگاه انجام شود و این امر در مورد کارکنان هم همینطور است.

دکتر فرزین حلب چی معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: شیوه نامه و موضوع آسیب‌های اجتماعی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام می‌شود و ۱۰ درصد جامعه تحت پوشش در خود دانشگاه مدنظر است.

کد مطلب 4564122

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