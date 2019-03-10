ابلاغ آیین نامه استخدام حق التدریسی ها به زودی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحائی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه همایش ملی تبیین ویژه مدارس (بوم) که صبح امروز در باشگاه فرهنگیان برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: آئین نامه استخدام حق التدریسی‌ها و نهضت سوادآموزی با همکاری سازمان اداری و استخدامی تهیه می‌شود. در حال حاضر در مرحله هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی هستیم و آئین نامه تا هفته‌های آینده ابلاغ می‌شود.

وی ادامه داد: در آئین نامه تهیه شده نیروها چند نوع هستند؛ برخی باید دانشگاه فرهنگیان بروند و برخی باید دوره‌های آموزشی ببینند، اما به طور کلی از بلاتکلیفی فاصله می‌گیرند.

وی درباره آموزش ادبیات قومی و محلی در آموزش و پرورش اضافه کرد: بر اساس قانون اساسی، آموزش ادبیات قومی و محلی می‌تواند در کنار تدریس سایر درس‌ها که به زبان فارسی صورت می‌گیرد، انجام شود.

وزیر آموزش و پرورش افزود: با موافقت ریاست جمهوری پیشنهادی را تهیه کردیم و به شورای عالی انقلاب فرهنگی فرستادیم که امیدواریم در دستور کار قرار گیرد و بتوانیم به صورت آزمایشی در برخی مدارس اجرا کنیم و به تدریج بتوانیم پایه گذاری درستی برای این مهم داشته باشیم.

وی ادامه داد: نباید فراموش کنیم آموزش زبان فارسی در دوره ابتدایی بسیار حائز اهمیت است و از خانواده‌ها می‌خواهیم مراقبت کنند بچه‌ها در آموزش و پرورش به ویژه در دوره ابتدایی تسلط کافی به زبان فارسی داشته باشد.

وزیر آموزش و پرورش درباره پرداخت حقوق حق‌التدریس ها و نیروهای خرید خدمات گفت: شرمنده حق التدریس‌ها و نیروهای خرید خدمات هستیم. امیدواریم تا پایان سال بخشی از حق الزحمه آنها پرداخت شود؛ البته رقم متناسب با مقدورات خزانه تخصیص می‌یابد.

وی در خصوص آخرین روز آموزش در سال جاری اظهار کرد: بخشنامه شده است مدارس تا آخرین روز سال جاری کارشان را ادامه دهند برخی والدین سفرها را زودتر هماهنگ می‌کنند و نیمی از دانش آموزان به مدرسه نمی آیند و کلاس به حدنصاب نمی‌رسد. از خانواده‌ها می‌خواهیم بچه‌ها تا آخرین روز مدرسه سر کلاس بروند.