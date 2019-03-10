پیکر ۴ شهید گمنام در گلستان آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه مردم شهر گرگان پیکر دو شهید گمنام را بر روی دستانشان از معراج شهدا این شهر به سمت چهار راه شهدا تشییع کردند.

سپس پیکر این دو شهید برای خاکسپاری به دانشگاه پیام نور واقع در انجیراب منتقل شد.

یکی از این دو شهید گرانقدر در عملیات ایذایی والفجر هشت در منطقه بوارین با ۲۰ سال سن و شهید والامقام دیگر در عملیات محرم، منطقه شریانی با ۲۴ سال به شهادت رسیدند.

همچنین با تشریفات نظامی پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس از مقابل بیمارستان طالقانی گنبدکاووس تشییع شد.

در این مراسم معنوی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگان گلستان، ائمه جمعه و جماعات، فرماندار ویژه گنبدکاووس، مسئولان و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

این مراسم که با مداحی و نوحه خوانی به مناسبت سالروز شهادت امام هادی (ع) همراه بود، پس از اقامه نماز بر پیکر این شهدا توسط امام جمعه گنبدکاووس، پیکرهای این دو شهید گرانقدر برای خاکسپاری به دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان منتقل شد.

گفتنی است که پیکر یکی از این دو شهید که ۲۲ سال دارد، در عملیات ایذایی والفجر هشت در منطقه بوارین و دیگری که ۱۸ سال دارد در عملیات رمضان در شرق دجله تفحص شده است.