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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۳۳

ایران قهرمان مسابقات بین المللی تیراندازی با کمان سنتی ارس شد

ایران قهرمان مسابقات بین المللی تیراندازی با کمان سنتی ارس شد

تبریز - دومین دوره مسابقات بین المللی تیراندازی با کمان سنتی، جام ژئوپارک ارس با درخشش کمانداران ایرانی در منطقه آزاد ارس به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره مسابقات بین المللی تیراندازی با کمان سنتی، جام ژئوپارک ارس با حضور ۲۰ کماندار ایرانی و ۲۰ کماندار از کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، عراق و افغانستان در ۲ روز به میزبانی منطقه آزاد ارس برگزار شد.

در بخش تیمی آقایان، ایران ب قهرمان شد، تیم ایران الف به مقام دوم رسید و ترکیه هم حائز رتبه سوم شد.

در بخش تیمی بانوان نیز تیم‌های ایران الف، ترکیه و ایران ب به ترتیب به عناوین اول تا سوم دست یافتند.

همچنین در بخش انفرادی آقایان، داود مولایی از ایران به عنوان نخست را به دست آورد و عناوین دوم و سوم به ترتیب به عیسی ابراهیمی و علاء الدین قره حسنلو از ایران رسید.

بازی‌های انفرادی بانوان نیز با قهرمانی فرحناز ابراهیمی از ایران به پایان رسید، در این بخش ۲ کماندار تیم ایران، فاطمه موسوی و شیلان تخت فیروزی به ترتیب عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

کد مطلب 4564159

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