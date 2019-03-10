حضور وزیر و معاونش در مجمع قانونی بود/ در مورد بهاروند ابهام هست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی پس از حضور در مجمع فدراسیون فوتبال در مورد اینکه چرا هم وزیر ورزش و هم معاون او در این مجمع حضور داشته است گفت: اساسنامه فدراسیون فوتبال اعضای مجمع را مشخص کرده است. هم وزیر ورزش و هم معاون جزو مجمع هستند و باید در این مجمع حضور پیدا می‌کردند. این اساسنامه در فیفا تأیید شده و هم وزیر و هم معاون ورزش قهرمانی باید حضور پیدا می‌کردند.

وی ادامه داد: مجمع قرار بود دیماه برگزار شود که با توجه به برگزاری جام ملت‌های آسیا به امروز موکول شد. جلسه بسیار خوبی بود. برنامه سال قبل را بررسی کردیم و برنامه‌های سال آینده هم ارائه شد. خوشبختانه شفافیت‌ها بیشتر از گذشته می‌شود و امروز هم گزارش شفافی ارائه شد.

داورزنی در مورد ساختمان دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: نیاز به مصوبه مجمع فدراسیون فوتبال داشتیم که تکلیف مالکیت این دو باشگاه را مشخص کنند. الان دو باشگاه مستقر هستند اما سند به اسم فدراسیون فوتبال است. به همین خاطر تصویب شد که کمیته و کارگروهی تشکیل شود و اسناد و مدارک بررسی شود و این دو ساختمان به باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس واگذار شود. چون قرار است خصوصی سازی شوند بهتر است که تکلیف زودتر مشخص شود.

وی در مورد استعفای بازنشسته‌های فدراسیون فوتبال گفت: برای خود آقای تاج مشکلی وجود نداشت اما در مورد اعضای هیأت رئیسه اختلاف نظر وجود داشت. در این مورد ظرفیت قانونی وجود دارد که افرادی که تمام وقت حضور ندارند و تا سقف ۶۰ ساعت می‌توانند همکاری کنند، مشکلی برای حضور ندارند اما آنهایی که کار تمام وقت داشتند و باید بیشتر از این ساعت در فدراسیون وقت می‌گذاشتند، نمی‌توانستند باشند. به همین خاطر اکثر دوستان به قانون تمکین کردند.

وی در مورد استعفا ندادن حیدر بهاروند از ریاست سازمان لیگ برتر نیز گفت: اختلاف نظری هنوز در این مورد وجود دارد که سازمان لیگ خصوصی هست یا خیر. در زمان مناسب به این موضوع رسیدگی خواهد شد.

معاون ورزش قهرمانی در مورد اظهار نظرش پیرامون پرداخت نشدن پاداش مدال آوران گفت: بعد از مجمع فدراسیون ووشو از من سوال شد که نمی‌خواهید پاداش قهرمانان را پرداخت کنید که توضیح داد و گفتم دوستان تحمل کنند حتماً انجام می‌شود. همانجا تاکید کردم که وزارت ورزش به تعهداتی که داده است عمل خواهد کرد اما توصیه کردیم که کمی صبر و حوصله داشته باشند.

وی در مورد تعیین سرمربی تیم ملی گفت: مجمع فدراسیون محل تصمیم گیری در مورد سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نیست. این جزو دستور جلسه فدراسیون فوتبال هم نبود. مطمئناً مسئولان فدراسیون در مورد انتخاب سرمربی جلسات و نشست‌های دیگری خواهند داشت.