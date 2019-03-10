به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس امروز در جلسه علنی طی تذکری شفاهی، گفت: تذکر بنده به رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه درباره هزینه‌های درمانی جانبازان و ایثارگران است.

وی افزود: متأسفانه جانبازان و ایثارگران برای دریافت دارو و بستری شدن خود، به هر بیمارستانی که مراجعه می‌کنند، با پاسخی روبرو می‌شوند مبنی بر اینکه «به علت عدم پرداخت مطالبات از سوی دولت، آنان امکان بستری شدن و دریافت دارو ندارند».

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با بیان اینکه «امروز به ایثارگران، دارو و خدمات درمانی نمی‌دهند، پس باید این درد را به چه کسی گفت؟»، افزود: متأسفانه این افراد مدام بین وزارتخانه‌های خود و بنیاد شهید پاسکاری می‌شوند اما هیچ‌یک از آنان مشکلاتشان را حل نمی‌کنند که باید هر چه سریع‌تر مرتفع شود.

علی مطهری که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: دولت باید پاسخگوی این مسئله باشد.