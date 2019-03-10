به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فضل اله شیری ظهر امروز یکشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: در حوزه ارائه آموزش‌های چهره به چهره در مجامع عمومی، مدارس و مهدهای کودک و سازمان‌های اداری ۹۷ هزار و ۹۴۳ نفر تحت پوشش قرار گرفتند و در حوزه تبلیغات محیطی ۴۰۱ متر بنر و ۳۲ هزار و ۶۵۸ فقره بروشور چاپ شده است.

وی افزود: ۳۳۸۰ دقیقه برنامه در صدا و سیما و ۱۶ ویژه برنامه ترافیکی با اولویت شهر کرمانشاه اجرا شده است و در فضای مجازی ۵۸۶ مورد پیام و تحلیل کارشناسی انجام و ۷۶۷ خبر در جراید اطلاع رسانی شده است.

رئیس پلیس راهور کرمانشاه تصریح کرد: در حوزه خدمات فنی و مهندسی نیز در بخش‌های مختلف اعم از اصلاح هندسی معابر، شناسایی نقاط حادثه خیز و اختلال زا در ترافیک با احصا مقاطع و نقاط خاص اقدام شده نیز در سطح معابر شهری ساماندهی علائم و تجهیزات ترافیکی انجام شده است.

وی با بیان اینکه در برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی از تمام ظرفیت‌های قانونی نظیر توقیف وسیله نقلیه، ارجاع به مراجع قضائی و صدور تبر جریمه استفاده می‌شود گفت: طی ۱۱ ماه امسال ۷۴۳ هزار و ۶۷۵ برگ تخلف برای بیش از ۹۱۷ هزار تخلف صادر شده است.

شیری خاطرنشان کرد: ارزش ریالی برگه‌های تخلف صادر شده بیش از ۳۰ میلیارد تومان بوده که از افزایش ۲۴ درصدی از نظر مبلغ اعمال قانون حکایت دارد.

وی ادامه داد: علاوه بر ۱۰۷ هزار مورد برخورد با تخلفات حادثه ساز، ۱۴ هزار و ۷۱ فقره توقیف خودرو و هفت هزار و ۷۳۲ موتور متوقف شده که مجموعاً ۲۲ هزار و ۳۰۳ فقره وسیله نقلیه به پارکینگ منتقل شدند.

رئیس پلیس راهور کرمانشاه با اعلام اینکه صدور برگ جریمه برای موتورسواران ۲۶ درصد افزایش داشته عنوان کرد: ۱۷۶۹ دستگاه خودرو که مبادرت به بی نظمی اجتماعی کردند به پارکینگ منتقل شدند.

وی همچنین از ضبط ۲۱۷ جلد گواهینامه رانندگی با ۵۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل که نمره منفی داشتند خبر داد و افزود: ۸۴ جلد ضبط گواهینامه افرادی که از نظر تست سلامت روانی و جسمی به ویژه اعتیاد به مواد مخدر مشکل داشتند ضمن جریمه ۴۰۰ هزار تومانی انجام شده است.

شیری تصادفات ۱۱ ماه ۳۲۴۰ فقره بوده که از این تعداد ۱۲۴۴ فقره خسارتی، ۱۹۷۷ فقره جرحی و ۱۹ فقره تصادف در صحنه بوده است.

وی با بیان اینکه ۵۱۵۷ نفر مجروح شدند که نسبت به سال قبل ۱۳ درصد کاهش داشته است، ادامه داد در سطح معابر شهری ۸۴ نفر کشته شدند که این از کاهش ۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.

سرهنگ شیری با بیان اینکه کرمانشاه برای سومین سال پیاپی کاهش کشته‌های ترافیکی را داشته است، گفت: از نظر فراوانی علل تصادفات عدم توجه به جلو با ۳۰ درصد، عدم رعایت حق تقدم با ۲۰ درصد، عدم و عدم رعایت فاصله طولی با هشت درصد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند.

وی تصریح کرد: شهرستان کرمانشاه بیشترین کاهش تصادفات فوتی را داشته است و بیشترین کشته‌های ترافیکی را افراد بی سواد با ۲۶ نفر معادل ۳۲ درصد کل متوفیان و بیشترین سن کشته شدگان را افراد ۴۵ تا ۷۰ سال با ۳۳ درصد به خود اختصاص داده است.

رئیس پلیس راهور کرمانشاه با بیان اینکه بیشترین علت مرگ و میر ورود ضربه به سر و صورت به ۶۱ نفر معادل ۷۵ درصد متوفیان بوده، تصریح کرد: این ناشی از ضعف در استانداردهای وسایل نقلیه و تجهیزات ایمنی آنها، عدم استفاده از کمربند و کلاه ایمنی بوده است.

وی با بیان اینکه کرمانشاه بیشترین میزان کشته‌های ترافیکی عابرین پیاده را داشته افزود: ۵۱ درصد تصادفات فوتی در روز و ۴۴ درصد در خیابان‌های اصلی رخ داده همچنین ۵۸ درصد تصادفات فوتی به دنبال تصادف وسیله نقلیه با عابر پیاده بوده است.

شیری با بیان اینکه ۹۰ هزار و ۸۷۸ دستگاه تعویض پلاک شده خاطرنشان کرد: ۳۲۴ هزار و ۸۱۱ خودرو دارای پلاک کرمانشاه هستند که بر این اساس استان ما بیشترین خودرو را نسبت به جمعیت خود دارد.

وی خاطر نشان کرد: در این مدت ۲۱۱۵ دستگاه خودرو اسقاط شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۲۳۳ درصدی داشته است.

رئیس پلیس راهور کرمانشاه از مراجعه ۲۰۵۱ نفر به مراجع قضائی برای تعویض ارکان شامل شاسی، اتاقک خبر داد و گفت: طی این مدت ۴۰ هزار و ۷۲۶ فقره گواهینامه جدید صادر شده است.

وی بیان داشت: مراکز ارائه دهنده خدمات تعویض پلاک تا بیستم اسفند تا ساعت ۱۶ و از بیستم تا بیست و نهم تا ساعت ۱۷ باز هستند.

شیری از اجرای طرح ترافیک نوروزی خبر داد و عنوان کرد: طرح ترافیک نوروزی در دو مرحله از ۱۵ تا ۲۵ اسفند و مرحله دوم از بیست و پنجم تا هفدهم فروردین با هدف برقراری نظم و ارتقا امنیت مردم در عبور و مرور با به کارگیری تمام امکانات و تعامل با ادارات ذیربط نظیر شهرداری، مدیریت بحران و سازمان‌های امداد و نجات برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در قالب طرح نوروزی چند طرح اعم از جمعه غریبان، جمعه آخر سال و چهارشنبه سوری گنجانده شده گفت: همچنین در ایام نوروز از ظرفیت همیاران و فرهنگ یاران پلیس استفاده می‌کنیم.

رئیس پلیس راهور کرمانشاه اظهار داشت: به صورت ویژه از ظرفیت ناظران غیر محسوس و دوربین‌های پایش تصویری با همکاری دستگاه‌های مرتبط نظیر معاونت حمل ونقل شهرداری استفاده خواهد شد.

به گفته وی، در برخورد با رانندگان متخلف از تمام ظرفیت‌های قانونی صدور برگ جریمه، اعمال نمره منفی، ضبط گواهینامه استفاده می‌شود همچنین خودروهایی که دارای شیشه‌های دودی هستند و اقدام به ناهنجاری اجتماعی نظیر دور دور می‌کنند تا پایان تعطیلات نوروز در پارکینگ نگهداری می‌شوند.

شیری از شدت عمل در برخورد با تخلفات حادثه ساز نظیر سرعت و سبقت غیرمجاز و انحراف به چپ شد و افزود: برای رانندگانی که تخلفات ساکن دارند برخورد در قالب صدور برگ جریمه یا انتقال به پارکینگ اعمال می‌شود.

رئیس پلیس راهور کرمانشاه تصریح کرد: در حوزه رسیدگی به تخلفات جلسه‌ای با همکاری شرکت‌های بیمه‌ای جهت پرداخت خسارت به موقع با استقرار اکیپ‌های موقت در ایام نوروزی برگزار شده تا در رسیدگی فوری به تصادفات نهایت سرعت و دقت به عمل آید.

وی با برشمردن محدودیت‌های ترافیکی خودروهای سنگین در معابر شهری افزود: از ساعت ۲۳ تا ۶.۳۰ صبح به خودروهای سنگین اجازه تردد در معابر شهری داده شده همچنین از ابتدای سال ۲۸ هزار و ۲۲۶ فقره اعمال قانون کامیون انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش ۷۶ درصدی حکایت دارد.