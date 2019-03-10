امکان انتخاب نرخ حق بیمه زنان خانه دار

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: این سازمان به منظور گسترش و توسعه بیمه به آحاد افراد جامعه، زنان خانه دار را بر اساس مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار داده است تا این گروه از جامعه، بتوانند با انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی مربوطه بهره مند شوند.

چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از ٥٠ سال باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود.

زنان خانه داری که حداقل دارای ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه هستند نیز می‌توانند بدون لحاظ شرط سنی، نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد بیمه اقدام کنند.

در صورتی که فرد متقاضی بخواهد از مزایای درمانی این بیمه نیز استفاده کند باید به ازای هر نفر ماهیانه حق سرانه درمان که همه ساله به تصویب هیأت محترم وزیران می‌رسد برای خود و افراد تحت تکفل پرداخت نماید اما از آنجایی‌که زنان خانه‌دار تحت تکفل همسران خود بوده و از نظر درمانی نیز تحت پوشش همسر خود هستند، ملزم به پرداخت حق سرانه درمان نخواهد بود.

از دیگر ویژگی‌های خاص بیمه زنان خانه دار؛ امکان انتخاب نرخ پرداخت حق بیمه و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه است. متقاضیانی که کمتر از ۵ سال دارای سابقه پرداخت حق بیمه هستند می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شواری عالی کار تا حداکثر دستمزد مصوب انتخاب کنند.

نرخ حق بیمه و حمایت‌های بیمه‌ای در این نوع بیمه، همانند ضوابط بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است. نرخ حق بیمه ١٤درصد (١٢ درصد سهم بیمه شده + ٢ درصد سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی، نرخ حق بیمه ١٦درصد (١٤درصد سهم بیمه شده+ ٢ درصد سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و نرخ حق بیمه ٢٠درصد (١٨درصد سهم بیمه شده+ ٢ درصد سهم دولت) شامل بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی است.