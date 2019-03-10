به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، خالد الفالح، وزیر انرژی، صنایع و منابع معدنی عربستان، امروز گفت: اگر تنها به ونزوئلا نگاه کنید، وحشت می‌کنید و اگر به آمریکا نگاه کنید می‌گوئید جهان غرق در نفت است. شما باید به بازار به‌طور کلی نگاه کنید. به نظر من تقاضای نفت در ۲۰۱۹ میلادی کاملاً سالم است.

وی همچنین اعلام کرد تقاضای نفت چین هر ماه رکوردشکنی می‌کند و پیش‌بینی کرد تقاضای این کشور در سال ۲۰۱۹ میلادی از ۱۱ میلیون بشکه در روز فراتر رود.

وزیر انرژی عربستان همچنین پیش‌بینی کرد تولید نفت عربستان در ماه آوریل امسال همچنان در سطح ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز باقی بماند.

الفالح اعلام کرد بعید است سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) سیاست تولید خود را در نشست ماه آوریل (فروردین- اردیبهشت) سال ۲۰۱۹ میلادی تغییر دهد و اگر لازم باشد، تغییر برنامه در ماه آوریل انجام خواهد شد.