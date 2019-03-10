درخشش «تشت» در جشنواره نمایش خراسان جنوبی/ نگاهی نو به تعزیه

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کریمیان پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه نمایش «تشت» نگاهی نو به بحث تعزیه دارد، افزود: این نمایش در جشنواره نمایش استانی توانسته جوایز بخش‌های کارگردانی سوم، نویسندگی دوم، بازیگری مرد اول و سوم و جایزه ویژه بازیگر نوجوان را کسب کند.

کارگردان نمایش تشت هم در این نشست با بیان اینکه نمایش «تشت» نمایشی ارزشی است، اظهار کرد: در این برنامه به نمایش در راستای حفظ کرامت و شأن عاشورا و امام حسین (ع) تلاش زیادی شده است.

میثم صدرا با بیان اینکه انجام نمایشی تأثیر گذار در تعزیه نیازمند این است که مخاطب به فضای معنوی تعزیه توجه داشته باشد، افزود: اصالت هنر تعزیه و عزاداری برای امام حسین (ع) بسیار محترم و با اهمیت است.

وی بیان کرد: در برخی از مکان‌ها به خصوص روستاها فضای تعزیه را به سمتی می‌برند که آن جذابیت بصری نمایش برای جوانان ایجاد نمی‌شود.

صدرا با بیان اینکه نمایش «تشت» از ۲۰ تا ۲۷ اسفند ماه در سالن گلبانگ بیرجند ساعت ۱۹ اجرا می‌شود، افزود: همچنین در هفته هنر انقلاب نیز اجرای نمایش «روزهای بی قوام» را خواهیم داشت.