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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۲۵

«بوتفلیقه» امروز به الجزایر باز می گردد

«بوتفلیقه» امروز به الجزایر باز می گردد

منابع آگاه الجزایری اعلام کردند که رئیس جمهوری این کشور امروز (یکشنبه) به الجزایر بازمی گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع آگاه الجزایری اعلام کردند که قرار است «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهوری این کشور امروز از ژنو به کشور بازگردد.

سفر درمانی بوتفلیقه به ژنو به مدت ۲ هفته ادامه یافته و عدم بازگشت وی به کشور سؤالاتی را در میان محافل سیاسی ایجاد کرده است.

یک فروند هواپیمای دولتی الجزایر امروز در فرودگاه ژنو به زمین نشست و قرار است بوتفلیقه را به این کشور منتقل کند.

این در حالی است که نامزدی بوتفلیقه ۸۲ ساله برای انتخابات ریاست جمهوری برای پنجمین بار پیاپی اعتراضات گسترده ای را در این کشور به دنبال داشته است.

کد مطلب 4564200

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