به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف‌اللهیان ظهر یکشنبه در مراسم روز درختکاری که در نواحی پنجگانه شهرداری اردبیل برگزار شد، تصریح کرد: با اهتمام ویژه‌ای که برای توسعه فضای سبز در اردبیل وجود دارد پیش‌بینی می‌شود که در سال ۹۸ با احداث پارک‌ها و نهال کاری‌های مختلف شاهد بهبود وضعیت باشیم.

وی از کاشت ۳۰ هزار اصله نهال در اردبیل خبر داد و افزود: به دلیل اینکه اردبیل با سرانه مطلوب فضای سبز فاصله دارد با توجه مضاعف دیگر نهادهای مرتبط می‌توان در بهبود سرانه موجود اقدامات مناسبی انجام داد.

شهردار اردبیل یادآور شد: با توجه به مساعد شدن شرایط جوی کاشت انواع گل‌های تزئینی در اردبیل آغاز شده و برنامه‌های ویژه‌ای در طول سال در نظر گرفته شده است.

لطف‌اللهیان یادآور شد: به منظور عدم استفاده از آب شرب در فضای سبز توسعه شبکه آب خام شهری در دستور کار قرار گرفته تا در استفاده بهینه از منابع آبی موفق عمل شود.

وی به دیگر موارد در نظر گرفته شده برای ارتقای محیط فرهنگی و اجتماعی شهری اشاره کرد و افزود: در سال ۹۸ پارک بانوان دیگری با مختصات و شرایط مناسب احداث خواهد شد تا به نیازمندی‌های موجود در این بخش و قدردانی از مقام و منزلت بالای زنان اردبیلی پاسخ داده شود.

آسیب‌های زیست محیطی باید به حداقل برسد

رئیس شورای شهر اردبیل نیز در مراسم درختکاری شهرداری اردبیل تصریح کرد: با توجه به اینکه زندگی صنعتی محیط زیست را تحت تأثیر قرار داده، آسیب‌های جدی به محیط زیست و درختان نیز وارد شده و غفلت از این بخش آسیب زا خواهد بود.

پوستی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم با توسعه سرانه فضای سبز در مناطق پنجگانه شهرداری، آسیبی که به طبیعت و محیط زیست وارد می‌شود را به حداقل برسانیم.

وی ادامه داد: اهتمام مجموعه شورا و شهرداری اردبیل برای توسعه فضای سبز ادامه داشته و کاشت ۳۰ هزار اصله درخت در شهر در راستای دستیابی به این هدف است.