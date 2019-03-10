مسعود سریع القلم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تمهیدات فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند برای تأمین اقلام و کالاهای مورد نیاز در آستانه سال نو، اظهار کرد: فروشگاه شهروند برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در اسفندماه امسال مانند سال‌های گذشته تخفیف ویژه برای مشتریان در نظر گرفته است.

عیدی ویژه شهردار به مردم تهران

وی با بیان اینکه فروشگاه شهروند برای روزهای ۲۱ تا ۲۹ اسفند برای گروه‌های کالاهای مختلف از ۵ تا ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفته است، تصریح کرد: کار ویژه ای که امسال انجام داده‌ایم، این است که با تدابیر شهرداری تهران و مصوبه هیأت مدیره از ۲۱ تا ۲۹ اسفند تمام سود فروشگاه زنجیره‌ای شهروند را صفر کردیم و این عیدی شهرداری تهران به مردم در آستانه سال نو خواهد بود.

مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند با اشاره به اینکه در تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم هیچ مشکلی وجود ندارد، ادامه داد: به لحاظ دپوی کالایی حداقل تا چند ماه آینده ذخایر کالایی به میزان کافی پیش بینی شده است.

در تنظیم بازار، پیشرو هستیم

وی همچنین از برنامه ریزی برای عرضه کالاهای اساسی با نرخ تنظیم بازاری خبرداد و گفت: در بحث تنظیم بازار نیز فروشگاه شهروند به ویژه در کالاهای پروتئینی، گوشت قرمز و گوشت سفید پیشرو است و بر اساس ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت گوشت به قیمت مصوب دولتی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

سریع القلم با بیان اینکه خدمات شهروند از رسانه‌های پرمخاطب مانند خبرگزاری‌های رسمی و صدا و سیما در اختیار عموم قرار می‌گیرد، افزود: در همین راستا تبلیغات شهروند از روز پنجشنبه در شبکه‌های مختلف سیما شروع شده و ارائه این خدمات به مردم و مشتریان ادامه دارد.

تأسیس چهل و یکمین فروشگاه در منطقه شمیران سنتر

وی همچنین از طرح توسعه فروشگاه‌های شهروند خبر داد و گفت: سه شنبه هفته جاری چهلمین فروشگاه شهروند در منطقه قلهک تهران افتتاح می‌شود؛ همچنین چهل و یکمین فروشگاه در منطقه شمیران سنتر در منطقه یک در حال تجیهز است.

مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند گفت: علاوه بر این اولین فروشگاه خارج از استان تهران در مهرشهر کرج در ابتدای سال ۱۳۹۸ افتتاح می‌شود و بر اساس مصوبه شورای شهری و تدابیر شهرداری تهران با همکاری شهرداری‌های کلانشهرها فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند در کلانشهرها تأسیس می‌شوند که با همین رویکرد طرح توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند در مشهد، اصفهان، شیراز و تبریزی آماده شده است.

خدمتی جدید به مردم

وی درباره دو خدمت جدید در فروشگاه‌های شهروند نیز توضیح داد: برای اولین بار در ایران سیستم self checkout در فروشگاه بیهقی شهروند راه اندازی شده است به این معنا که مشتری پس از پایان خرید بدون معطلی در صندوق می‌تواند هزینه کالا را پرداخت کند که طراحی این سیستم نیز توسط شهروند صورت گرفته است.

مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند افزود: همچنین خدمت جدیدی را در هفته جاری تحت عنوان سیستم RVM در منطقه ۲ تهران رونمایی می‌کنیم که این دستگاه‌های اتوماتیک بطری‌های پلاستیکی را دریافت می‌کند و در ازای آن به مشتری بلیت‌های خرید ارائه می‌دهد.

سریع القلم با اشاره به اشتغالزایی فروشگاه‌های شهروند گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۳۰۰ نفر در مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند مشغول به کار هستند.