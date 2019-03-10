مهدی ستوده به عنوان مدیرکل اوقاف اردبیل منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری مراسم تودیع و معارفه، ضمن تجلیل از مدیرکل قبلی اوقاف و امور خیریه استان اردبیل، حجت الاسلام مهدی ستوده مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل به عنوان مدیرکل جدید این اداره کل معرفی شد.

در این مراسم که با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شد، استاندار اردبیل با قدردانی از فعالیت‌های اخیر اوقاف در اردبیل تصریح کرد: مسئولان این مجموعه وظیفه خطیری بر دوش داشته و تداوم مسیر موفقیت آمیز کنونی نیازمند انجام برنامه‌ریزی اساسی خواهد بود.

بهنام‌جو اضافه کرد: با توجه به اینکه فرهنگ وقف در استان اردبیل به شکل مناسبی جا افتاده است، برای فراگیر سازی هر چه بیشتر چنین فرهنگ ارزشمندی نیازمند برنامه‌های راهبردی و تلاش مضاعف خواهیم بود.

به گفته وی یکی از مهمترین رویکردهایی که از سازمان اوقاف و امور خیریه انتظار می‌رود توجه به کارآفرینی و اشتغالزایی بوده تا با تحول آفرینی در این بخش به نیازهای موجود پاسخ داده شود.

استاندار اردبیل به ظرفیت بسیار مناسب اردبیل در حوزه پرورش استعدادهای قرآنی و دینی نیز اشاره کرد و یادآور شد: برخورداری یکی از روستاهای اردبیل به نام سوها از ۱۲۰ حافظ قرآن از استعدادهای ارزشمند موجود در این بخش خبر می‌دهد.