  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۷:۴۶

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ خبر داد

راه اندازی ۲۰ غرفه نوروزی راهنمایی و رانندگی در پایتخت

راه اندازی ۲۰ غرفه نوروزی راهنمایی و رانندگی در پایتخت

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از راه‌اندازی بیست غرفه نوروزی و توزیع اقلام آموزشی-فرهنگی مرتبط با ترافیک برای شهروندان تهرانی و مسافران نوروزی پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا مهماندار با اشاره به این اقدام پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با همکاری سایر سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با ترافیک در تهران به تهیه و توزیع بسته‌های فرهنگی _آموزشی در مبادی ورودی شهر تهران و تفرجگاه‌ها اقدام می‌کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در ادامه افزود: در توزیع این بسته‌ها میان مردم افسران آموزش مناطق نقش پررنگی دارند، سردار مهماندار اظهار داشت: افسران آموزش مناطق پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ ضمن ادای احترام به رانندگان و مراجعه کنندگان غرفه‌های مذکور آموزش‌های قوانین ترافیکی لازم را در اختیار شهروندان و مسافران گرامی تهران قرار خواهند داد.

کد مطلب 4564236

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها