راه اندازی ۲۰ غرفه نوروزی راهنمایی و رانندگی در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا مهماندار با اشاره به این اقدام پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با همکاری سایر سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با ترافیک در تهران به تهیه و توزیع بسته‌های فرهنگی _آموزشی در مبادی ورودی شهر تهران و تفرجگاه‌ها اقدام می‌کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در ادامه افزود: در توزیع این بسته‌ها میان مردم افسران آموزش مناطق نقش پررنگی دارند، سردار مهماندار اظهار داشت: افسران آموزش مناطق پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ ضمن ادای احترام به رانندگان و مراجعه کنندگان غرفه‌های مذکور آموزش‌های قوانین ترافیکی لازم را در اختیار شهروندان و مسافران گرامی تهران قرار خواهند داد.