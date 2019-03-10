به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر با تقدیر از تلاش‌های مدیران و کارکنان دولت در استان بوشهر اظهار داشت: خدمات گسترده‌ای در نقاط مختلف صورت گرفته و با توجه به شرایط سخت کشور توقفی در عمران و آبادانی کشور نشده است.

وی اضافه کرد: تلاش ما در اجرای پروژه‌ها این بوده است که موجب رضایت‌مندی مردم شوند و بتوانیم با تکمیل طرح‌ها و پروژه‌ها به نتیجه برسد و این مسیر را همچنان ادامه خواهیم داد.

استاندار بوشهر بیان کرد: آب از چالش‌های اصلی در استان بوشهر است و باید از تجهیزات کاهنده آب استفاده شود و ادارات باید در این زمینه پیشگام باشند و شاهد صرفه‌جویی ۲۰ درصدی در مصرف آب باشیم.

وی خاطرنشان کرد: کشیک ادارات در ایام نوروز جدی گرفته شود و موبایل مدیرها در دسترس باشد. امکانات لازم برای ایام نوروز مهیا شود تا بتوانیم میزبان شایسته‌ای برای مسافران نوروزی باشیم.

گراوند از تلاش برای تحقق تعطیلات زمستانه خبر داد و افزود: در صورتی که تعطیلات زمستانه محقق شود شاهد تحویل در گردشگری در استان‌های جنوبی خواهیم بود.

وی با تاکید بر لزوم توجه به بانوان و جوانان در انتصاب‌های مدیریتی، تصریح کرد: حدود ۱۵ درصد انتصابات در استان بوشهر مربوط به بانوان است و در حال افزایش سهم بانوان در پست‌های مدیریتی هستیم.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه در استان اقدامات بی‌نظیری در حوزه آب صورت گرفته است، ادامه داد: توسعه آبشیرین‌کن‌ها و ساخت سدها از کارهای بزرگی است که باید به خوبی در این زمینه اطلاع‌رسانی شود.

وی خواستار بکارگیری همه ظرفیت‌ها برای تأمین نیازهای مردم شد و افزود: باید از افزایش خودسرانه قیمت‌ها جلوگیری شود تا مردم و مسافران نوروزی مشکلی برای تأمین نیازهای خود در ایام نوروز نداشته باشند.

گراوند ادامه داد: از اول سال آینده ادارات استان بوشهر پنجشنبه‌ها تعطیل خواهد شد.