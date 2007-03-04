بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از پارک فناوری پردیس

به گزارش خبرنگار مهر، صادق واعظ زاده ضمن بازدید از بخشهای مختلف این پارک فناوری، به جایگاه آن در دستگاه های اجرایی کشور اشاره کرد و گفت : این پارک باید به سمبل حمایت از موسسات فناوری تبدیل شود.

وی در این دیدار بر استفاده از نظریات ملی بر اساس نیازهای کشور در راه اندازی و بکارگیری پارک های فناوری تاکید کرد و گفت : استفاده از ظرفیت های بین المللی برای پیشبرد اهداف ضروری است اما نباید از نظریه ها و نیازهای کشور غافل ماند.

پارک فناوری پردیس با همکاری نهاد ریاست جمهوری در حال راه اندازی است. فاز اول پارک با نام پردیس نو آوری در 20 هکتار آماده بهره برداری است. پردیس دانش نیز با 18هکتار از برنامه های آتی پارک فناوری پردیس است. توسعه آتی پارک نیز هزار هکتار بر آورد شده است.

پارک فناوری پردیس با هدف تجاری سازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط صنعت و دانشگاه، کمک به ایجاد و حمایت از موسسات و شرکت های تحقیقاتی و مهندسی نوپا، کمک به جذب سرمایه گذاری خارجی و تسریع روند انتقال تکنولوژی، افزایش قدرت رقابت و رشد صنایع متکی بر دانش و ایجاد محیطی جهت شناسایی و ارائه توانمندی های تکنولوژی کشور (فن بازار) راه اندازی می شود.

این پارک قطب تکنولوژی ایران را فراهم می کند و مرکزی برای ارتباط متخصصان ایرانی داخل و خارج از کشور به شمار می آید.

مشروح گفتگوی صادق واعظ زاده معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با خبرنگاران دقایقی دیگر منتشر می شود.