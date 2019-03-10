برای فدراسیون فوتبال متاسفم/اسناد ساختمان باشگاه را ارائه می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین فتحی در واکنش به تغییر داور دیدار تیم فوتبال استقلال برابر الدوحیل با لابی الهلال در لیگ قهرمانان آسیا گفت: برای فدراسیون فوتبال متأسفم که کرسی‌های بین اللملی بزرگی در اختیار ندارد که از حق تیم‌های ایرانی دفاع کند.

وی ادامه داد: فقط می‌توانم بگویم متأسفم و این ضعف ماست. ضعف فدراسیون ماست. ضعف ما در کرسی‌هاست و ما باید در کرسی‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا قوی‌تر ظاهر شویم تا از حق باشگاه‌ها و تیم‌های ملی‌مان دفاع کنیم.

وی با اشاره به برگزاری دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در ایام نوروز نیز گفت: دربی سر زمان اعلام شده برگزار خواهد شد و ما منتظر حضور و حمایت هواداران هستیم.

فتحی در مورد شائبه‌هایی که پیرامون مالکیت ساختمان باشگاه استقلال بوجود آمده است گفت: اسناد و مدارکی که در اختیار باشگاه هست را بررسی می‌کنیم و به فدراسیون فوتبال ارائه خواهیم داد تا تکلیف مشخص شود.