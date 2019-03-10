به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز ناو نیوز، سیدنی شاینبرگ که بیش از ۲۰ سال به عنوان رئیس و مسئول ارشد عملیاتی شرکت ام‌سی‌ای و همچنین یونیورسال استودیوز ایفای مسئولیت کرد، روز پنجشنبه در خانه خود در بورلی هیلز در ۸۴ سالگی چشم از جهان فرو بست. پسر شاینبرگ یعنی جاناتان خبر مرگ او را تأیید کرد.

استیون اسپیلبرگ کارگردان افسانه‌ای هالیوود به خاطر درگذشت این چهره هالیوودی که حامی فیلمسازی او بود، متأثر شد. او در بیانیه‌ای گفت: «قلب من با شنیدن این خبر شکست.»

وی اضافه کرد: «فعلا بگذارید فقط این را بگویم که سید شخصیتی بزرگ و قلبی لطیف داشت. او بلندقدترین و استوارترین مردی بود که من در عمرم شناختم. او به مسیر حرفه‌ای کاری من جان داد و یونیورسال را تبدیل به خانه‌ام کرد.»

اسپیلبرگ همچنین به این نکته اشاره کرد که شاینبرگ فردی بود که فیلم «آرواره‌ها» را به او داد و به این ترتیب اسپیلبرگ را در مسیر ساختن فیلم «ای‌تی» قرار داد. او همچنین فردی بود که ساختن فیلم ماندگار «فهرست شیندلر» را برای اسپیلبرگ ممکن کرد.

این کارگردان گفت: «ما به مدت ۲۵ سال یک تیم بودیم و او برای ۵۰ سال دوست عزیز من بود. هیچ ایده‌ای ندارم که چطور می‌توانم قبول کنم سید از دنیا رفته است. برای باقی عمرم بیش از هر چیزی که بتوانم بیان کنم مدیون او خواهم بود.»

همسر شاینبرگ یعنی لورین گری بازیگر سابق هالیوود که در سال ۱۹۵۷ با او ازدواج کرد و همچنین ۲ پسر آنها یعنی جاناتان و ویلیام و تعدادی نوه یاد و خاطر او را زنده نگه خواهند داشت.