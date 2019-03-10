اظهارات ضد و نقیض اصفهانیان از استعفایش در فدراسیون فوتبال

فریدون اصفهانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال گفت: مجمع خوبی بود و تمام مصوباتی که نیاز بود به نتیجه رسید. امیدوارم فدراسیون فوتبال و هیأت‌ها و باشگاه‌ها همچنان همکاری خوبی داشته باشند.

وی درباره استعفایش از کمیته داوران تاکید کرد: بنده با تاج صحبت کردم. سازمان بازرسی اگر به این نتیجه برسد که کار کمیته داوران اجرایی است و حضور من در کمیته داوران اشکال دارد استعفا می‌دهم.

اصفهانیان در پاسخ به این سوال که آیا شما الان از کمیته داوران استعفا داده اید؟ تاکید کرد: اگر کار در این کمیته، اجرایی تلقی شود، استعفا می‌دهم.

وی درباره اینکه شب گذشته در سایت فدراسیون استعفایش به صورت رسمی اعلام و جانشینش هم مشخص شد، گفت: اشکالی ندارد! به هر حال آقای تاج رئیس است و هرچه تشخیص بدهد انجام می‌دهیم.

رئیس سابق کمیته داوران درباره اینکه بالاخره استعفا داده است یا منتظر پاسخ سازمان بازرسی است؟ گفت: بنده استعفا دادم. اعلام کرده ام اگر کمیته داوران اجرایی است، به کارم ادامه نمی‌دهم. بازرسی می‌گوید کمیته‌ها کار اجرایی است و افرادی که در کمیته‌ها هستند، از سمت خودشان کنار می‌روند.

اصفهانیان در پایان تاکید کرد که استعفایش از کمیته داوران است و هچنان در هیأت رئیسه فدراسیون به کارش ادامه می‌دهد.