به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید محمد علی شهیدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، انتصاب حجتالاسلاموالمسلمین رئیسی را به ریاست قوه قضائیه تبریک گفت.
متن پیام رئیس بنیاد شهید به شرح زیر است:
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام
انتصاب شایسته حضرتعالی بهعنوان «رئیس قوه قضائیه» که بیانگر تدبیر شایسته مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و توانمندیهای برجسته جنابعالی در عرصه خدمت صادقانه بهنظام و میهن اسلامی است را تبریک عرض نموده و امیدوارم در این مسئولیت خطیر، همواره موفق و موید باشید. توفیقات روزافزون شمارا از درگاه خداوند متعال مسالت مینمایم.
سید محمدعلی شهیدی
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