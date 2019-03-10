  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۳۵

طی پیامی:

حجت‌الاسلام‌ شهیدی انتصاب رییس قوه قضاییه را تبریک گفت

حجت‌الاسلام‌ شهیدی انتصاب رییس قوه قضاییه را تبریک گفت

معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی را به ریاست قوه قضاییه تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد علی شهیدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی را به ریاست قوه قضائیه تبریک گفت.

متن پیام رئیس بنیاد شهید به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای رئیسی

رئیس محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام

انتصاب شایسته حضرتعالی به‌عنوان «رئیس قوه قضائیه» که بیانگر تدبیر شایسته مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و توانمندی‌های برجسته جنابعالی در عرصه خدمت صادقانه به‌نظام و میهن اسلامی است را تبریک عرض نموده و امیدوارم در این مسئولیت خطیر، همواره موفق و موید باشید. توفیقات روزافزون شمارا از درگاه خداوند متعال مسالت می‌نمایم.

سید محمدعلی شهیدی

کد مطلب 4564275
ساناز باقری راد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها