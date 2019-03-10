به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد علی شهیدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی را به ریاست قوه قضائیه تبریک گفت.

متن پیام رئیس بنیاد شهید به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای رئیسی

رئیس محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام

انتصاب شایسته حضرتعالی به‌عنوان «رئیس قوه قضائیه» که بیانگر تدبیر شایسته مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و توانمندی‌های برجسته جنابعالی در عرصه خدمت صادقانه به‌نظام و میهن اسلامی است را تبریک عرض نموده و امیدوارم در این مسئولیت خطیر، همواره موفق و موید باشید. توفیقات روزافزون شمارا از درگاه خداوند متعال مسالت می‌نمایم.

سید محمدعلی شهیدی