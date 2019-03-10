سرقت مسلحانه از مغازه جواهرفروشی ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی ولیپور گودرزی در تشریح این خبر اظهار کرد: بر اساس اخبار و اطلاعات به دست آمده مبنی بر تلاش دو سارق جهت انجام سرقت مسلحانه از یک مغازه جواهرفروشی، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با انجام اقدامات ویژه پلیسی، کارآگاهان اداره یکم موفق به شناسایی محل تردد یکی از سارقان به نام حامد (۳۴ ساله) در منطقه کریم خان شدند؛ در تحقیقات نامحسوس میدانی از محل تردد حامد در منطقه کریم خان مشخص شد که وی تحت پوشش برقکار در یک مجتمع مسکونی در حال ساخت و ساز مشغول به کار است که نهایتاً در مورخه ۱۵/‏۱۲/‏۱۳۹۷‬ دستگیر و در بازرسی از خودرو سواری وی یک قبضه سلاح کمری، دو عدد شوکر و دو عدد افشانه کشف شد.

حامد که چاره‌ای جز اعتراف و بیان حقیقت نداشت صراحتاً به طراحی سرقت مسلحانه از یک جواهر فروشی در منطقه سعادت آباد اعتراف و عنوان داشت که قرار بوده تا سرقت را به همراه یکی از دوستانش به نام ناصر (۲۷ ساله) انجام دهد.

با شناسایی مخفیگاه ناصر در منطقه پیکان شهر، وی نیز در مورخه ۱۸/‏۱۲/‏۱۳۹۷‬ توسط کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر و به طراحی برای انجام سرقت مسلحانه مغازه جواهرفروشی در منطقه سعادت آباد اعتراف کرد.

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با هماهنگی مقام محترم قضائی، هر دو متهم پرونده جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند.