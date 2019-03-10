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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۲۰

تکذیب افزایش قیمت پراید توسط معاون فروش سایپا:

قیمت پراید هیچ‌گونه افزایشی نداشته است

قیمت پراید هیچ‌گونه افزایشی نداشته است

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا گفت: در طرح فروش فوری اسفندماه محصولات سایپا، قیمت خودرو پراید فعلاً هیچ‌گونه افزایشی نداشته است.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، حسین کاظمی طرقی افزود: در طرح فروش فوری محصولات گروه خودروسازی سایپا که باهدف تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها صورت می‌گیرد و روز شنبه نیز ادامه یافته، خودروی پراید هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته است.

به گفته وی قیمت محصولات سایپا براساس فرمول تعیین قیمت در حاشیه بازار تعیین شده و همچنان با همان قیمت‌های مصوب عرضه خواهد شد.

کاظمی ادامه داد: با اجرای فروش فوری محصولات سایپا در روز شنبه، قیمت خودرو پراید در بازار ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافت.

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا گفت: این گروه با اجرای طرح فروش فوری اسفندماه همزمان با افزایش تولید و تسریع در تحویل خودرو به مشتریان، تلاش می‌کند بازار شب عید را متعادل کرده و قیمت محصولات خود را به‌صورت باثبات و پایدار نگه دارد.

کاظمی افزود: گروه خودروسازی سایپا با تسریع در عرضه خودرو و پاسخ‌گویی به تعهدات خود موفق شده واسطه‌گری و سودجویی را در بازار محصولات خود، به حداقل برساند.

کد مطلب 4564280
فرشته رفیعی

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