صباح زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر، ایران را کشوری بزرگ و تاثیرگذار در منطقه دانست که به لحاظ توان سیاسی و اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و عربستان را نیز به دلیل وجود حرمین شریفین کشوری مهم و دارای اعتبار در جهان اسلام خواند.

وی گفت: با توجه به مسائل منطقه ای ، بحران های عراق، فلسطین و لبنان، همه کشورهای منطقه باید برای خروج از این بحران ها به یکدیگر کمک کنند و راهکارهای مناسب برای حل این مسائل ارائه دهند.

این کارشناس روابط بین الملل انتظار داشتن از کشورهای خارج از منطقه ، برای ارائه راه حل را بی انصافی در حق ملت های منطقه دانست و خاطرنشان کرد: ارائه راه حل از سوی قدرت های فرامنطقه ای در حقیقت درگیر کردن آنها در مسائل منطقه است که دارای تبعات خاصی است.

وی رها کردن بحران های منطقه ای به خود را حرکتی نادرست خواند و گفت: رها کردن بحران های منطقه ای ممکن است زمنیه را برای سواستفاده رژیم صهیونیستی از این بحران ها فراهم کند و از طرف دیگر گروه های افراطی خواستار تشنج در منطقه هستند تا از این فرصت برای اهداف دیگر قدرت ها استفاده کنند.

صباح زنگنه، سفررئیس جمهور در شرایط کنونی را با اهمیت ذکر کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران مذاکراتی که برای حل این بحران ها داشته است و این سفر نیز می تواند نقطه حرکت خوبی برای حل بحران های منطقه ای باشد.

وی با اشاره به مسئله هسته ای کشورمان تصریح کرد: کشورهای عربی و اسلامی منطقه باید از مواضع ایران در بحث هسته ای حمایت کنند و به خاطر سخت گیری های ضد ایرانی آمریکا، به این کشور فشار بیاورند و خواستار آن شوند که آمریکا از این سختگیری ها تا زمانی که ایران در چارچوب آژانس حرکت می کند، دست بردارد.

این کارشناس روابط بین الملل با بیان این که کشورهای منطقه می توانند از دانش و تکنولوژی ایران در مسئله هسته ای استفاده کنند، گفت: همانگونه که شورای همکاری خلیج فارس بر دستیابی کشورهای عرب منطقه به انرژی هسته ای تاکید کرده است، این کشورها می توانند از دانش فنی و تکنولوژی ایران در زمینه انرژی هسته ای استفاده کنند.

صباح زنگنه تلاش های برخی کشورها برای تفرقه افکنی بین شیعه و سنی را یاد آور شد و گفت: موج هایی از این تفرقه به دلیل مخاصمات سیاسی با ماهیت مذهبی به راه افتاده بود که با توجه به تغییر بافت سیاسی در عراق و نفوذ حزب الله در لبنان، برخی گروهها و افراد و دولت هایی که از این مسایل قبلا منتفع بودند، سعی در راه اندازی موج هایی از جمله تفرقه اندازی بین شیعه و سنی کردند که کشورهای اسلامی باید از آن جلوگیری کنند.

وی خاطر نشان کرد: باید برای کشورهای منطقه و دولت ها این موضوع روشن شود که بین فرقه های اسلامی اختلاف نیست و نباید خود را فدای امیال گروه هایی کنند که سعی در به تشنج کشیدن منطقه دارند.