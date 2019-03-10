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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۲۹

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ورامین:

هدف حرکت راهیان نور حفظ روحیه ایثار و شهادت است

هدف حرکت راهیان نور حفظ روحیه ایثار و شهادت است

ورامین- رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ورامین گفت: هدف حرکت راهیان نور حفظ روحیه ایثار و شهادت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا احمدی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری اردوی راهیان نور شهرستان ورامین که با حضور سعید تاجیک فرمانده مقاومت بسیج ناحیه ورامین، حسین دهقان شهردار ورامین و دیگر مسئولین مربوطه برگزار شد، طی سخنانی گفت: امین گفت: همه باید تلاش کنیم که پرچم سپاه و بسیج همیشه بالا باشد

وی گفت: ترویج فرهنگ دفاع مقدس نیاز ضروری جامعه ماست. خودباوری و اتکا به جوانان در هشت سال دفاع موجب پیروزی نظام ما شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر ورامین گفت: بازدید از مناطق جنگی هشت سال دفاع مقدس و مکان‌های که شهدا در آن به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، به نوعی ترویج فرهنگ شهادت است و همچنین به منزله عهد و پیمان با شهداست که همه ما می‌بایست درجهت زنده نگه داشتن این فرهنگ ارزشمند معنوی تلاش کنیم.

کد مطلب 4564300

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