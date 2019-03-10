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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۴۳

رئیس سازمان ثبت املاک و اسناد کشور:

رسیدن به توسعه بدون شفافیت ممکن نیست

رسیدن به توسعه بدون شفافیت ممکن نیست

رئیس سازمان ثبت املاک و اسناد کشور با تاکید برفراهم کردن زیرساخت‌های شفافیت در حوزه اراضی و املاک، گفت: بدون شفافیت نمی توانیم به توسعه دست یابیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد مستضعفان، احمد تویسرکانی در همایش واگذاری هشتاد هزارمین اسناد املاک علوی به محرومان کشور، اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد کشور سعی کرده زیرساخت‌ها ایجاد شود تا بتوانیم شفافیت را در حوزه اراضی و املاک را داشته باشیم.

وی بیان کرد: بنیاد مستضعفان نقش مهمی در شناسایی مالکیت‌ها داشته است و نمی‌توانیم بدون شفافیت در این حوزه به کشور توسعه یافته تبدیل شویم.

به گفته تویسرکانی، سازمان ثبت خودش را مکلف می‌داند در جهت منویات رهبر معظم انقلاب حرکت کند.

وی با اشاره به واگذاری املاک علوی به محرومان کشور، گفت: امیدواریم خداوند به ما کمک کند تا بتوانیم وظایف خود را به درستی بشناسانیم و به آنها عمل کنیم.

کد مطلب 4564302

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