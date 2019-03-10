اشتغال ایجاد شده در استان بیش از برنامه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد مستضعفان، سید مناف هاشمی در همایش واگذاری هشتاد هزارمین املاک علوی به محرومان کشور با بیان این که به واسطه اقدامات و برنامه‌های بنیاد مستضعفان نرخ بیکاری استان گلستان ۴ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، اظهارداشت: از سوی دیگر بر اساس برنامه امسال باید ۲۰ هزار شغل در استان گلستان ایجاد می‌شد که تاکنون ۲۸ هزار شغل ایجاد شده است.

وی با بیان این که این امر به مدد رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و رئیس بنیاد محقق شده است، افزود: طی ۸ سال اخیر در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، درمانی و … اتفاقات بسیار خوبی افتاده است، ضمن این که اعتبارات زود بازده باعث شده تا از شرایط سخت اقتصادی عبور کنیم.



وی تاکید کرد: به تعبیر رهبر معظم انقلاب امروز بیکاری جوانان و معیشت دغدغه اصلی است که در این راستا بنیاد مستضعفان برنامه‌های خوبی را در استان گلستان اجرا کرده که ثمرات خوبی به همراه داشته است.



استاندار گلستان بیان کرد: گلستان نماد وحدت است؛ تمام مذاهب، گروه‌ها و… با نگاه رهبر معظم انقلاب زمینه‌ای به وجود آمده تا ظرفیت‌های گلستان در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، بوم گردی (۲۰۰ نقطه) و… مورد استفاده حداکثری قرار گیرد.



هاشمی همچنین گفت: امسال و سال گذشته با پرداخت ۶,۰۰۰ میلیارد تومان در حوزه صنعتی استان گلستان رتبه دوم را در کشور به خود اختصاص داده است.