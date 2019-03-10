کتاب «عطر» در شیراز چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «عطر» دومین اثری است که این نویسنده ۳۲ ساله نوشته است.

ستایش در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون این کتاب گفت: کتاب «عطر» اسفند امسال در انتشاراتی نوید چاپ شده که نوشتن آن یک سال طول کشیده است.

وی، افزود: این کتاب در مورد تاریخ به وجود آمدن عطر در جهان از چند هزار سال قبل تا به امروز است که در آن از نقش ایران در به وجود آمدن این ماده خوشبو و همچنین زکریای رازی نام برده شده است.

به گفته نویسنده کتاب یادشده، همچنین در این اثر بیوگرافی ٣٦ خانه عطر سازی که در دنیا معروف هستند، پرداخته شده است.

کارگردان مجموعه ۵ قسمتی صنایع دستی منسوخ شده در ایران (شیراز) که از شبکه مستند و آموزش پخش شده و مورد استقبال قرار گرفته است پیرامون کتاب اول خویش هم گفت: کتاب «طراحان مُد» سال ٩٥ در انتشاراتی نوید شیراز چاپ شده که نوشتن آن یک سال و نیم طول کشیده است؛ موضوع کتاب تاریخچه لباس و همچنین مُد و فشن در دنیا به همراه بیوگرافی ٤٧ طراح بزرگ دنیا می‌باشد.

ستایش که دستیار کارگردان و برنامه ریز مستند بلند «خاتمه» که در جشنواره فجر جایزه بهترین تدوین و دیپلم افتخار و لوح تقدیر بهترین کارگردانی را دریافت کرد درباره فعالیت فیلمسازی خود هم عنوان کرد: در مجموعه ۵ قسمتی صنایع دستی منسوخ شده در ایران (شیراز) به مَلِکی (گیوه)، مستند بوریا (حصیربافی)، مستند انگشتری، مستند شیشه گری سنتی (فوتی) و مستند کاشی هفت رنگ (مکتب شیراز) اشاره شده است.

عسل ستایش که متولد یک فروردین سال ١٣٦٥ در شیراز است و لیسانس حقوق و دیپلم فنی و حرفه‌ای طراحی لباس دارد تاکنون چندین نمایشگاه انفرادی لباس در شیراز و همچنین نمایشگاه نقاشی و لباس با همکاری معلولین جسمی حرکتی و بیماران روحی روانی برگزار کرده که هزینه حاصل از نمایشگاه صرف هدیه‌ای برای مرکز آسمان که در آن درمان می‌شدند، گردیده است.