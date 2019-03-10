انتقاد شدید اللحن یک حزب لبنانی از دخالتهای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بلال تقی الدین رئیس حزب وفاق ملی لبنان به شدت از دخالت‌های آمریکا در امور داخلی لبنان انتقاد کرد.

وی سفر دیوید ساترفیلد معاون وزیر خارجه آمریکا به لبنان را تحریک آمیز و برهم زننده اوضاع لبنان توصیف کرد و افزود: دخالت دائمی آمریکا در امور داخلی لبنان مردود است و دیکته‌ها و امر و نهی‌ها و حمایت یک گروه لبنانی علیه گروه دیگر از سوی واشنگتن مورد مخالفت است. دیکته‌ها و اقدامات آمریکا در لبنان جایی ندارد.

شایان ذکر است که قبلاً روزنامه الانباء کویت به نقل از منابع دیپلمات گزارش داد که آمریکا از مواضع رسمی لبنان به ویژه مواضع رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشور در قبال حمایت از حزب‌الله ناراضی است.

هم چنین گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که آمریکا از اینکه دولت لبنان با مشارکت نمایندگان حزب‌الله روند مبارزه با فساد را آغاز کرده ناراضی است چرا که همواره حزب‌الله را متهم به داشتن فساد مالی می‌کرد.

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان به تازگی در سخنرانی خود بر ضرورت مبارزه با فساد در لبنان تاکید کرده بود.

قرار است مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا طی روزهای آتی به لبنان سفر کند.